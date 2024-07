Fierro (PSOE) dice que es "absolutamente lamentable" el rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha asegurado este miércoles que es "absolutamente lamentable" el rechazo del Partido Popular a la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería ayer en el Congreso de los Diputados.

"Es absolutamente lamentable, estamos absolutamente indignados con esta postura del Partido Popular y tiene que tener repercusiones políticas porque Canarias no se merece tener políticos que no den la cara y que no den soluciones a los problemas cuando la solución la pone el Gobierno de España y el presidente de este Gobierno de Canarias que co-gobierna con el Partido Popular", apuntilló en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación.

Para Fierro, la palabra del PP "no vale absolutamente nada" porque votó en contra de un tema como este debatido en el Parlamento autonómico y acusó a la formación popular de que con esta decisión "abandona a Canarias".

"He visto a dirigentes del Partido Popular prácticamente celebrar que se haya tumbado ayer dos votaciones en el Congreso, son los mismos que se sientan en el Consejo de Gobierno de Canarias y que, por lo tanto, demuestran una altísima irresponsabilidad con los intereses de los canarios y las canarias", apuntilló.