Fernández se muestra "tranquilo" ante la pregunta del PP por su relación en el 'caso Koldo': "No tengo nada que ocultar"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado "tranquilidad absoluta" ante la pregunta del PP este martes en el Pleno del Senado por su presunta implicación en el 'caso Koldo', subrayando que "siempre me he regido por el principio de legalidad absoluta".

Así se ha manifestado Fernández este martes en una atención a medios en Sevilla, donde ha señalado que "no tiene absolutamente nada que ocultar". "Estaré encantado de clarificar y responder todas las preguntas que me hagan".

El delegado andaluz del Gobierno ha puesto de relieve sus 25 años "dedicado a la gestión pública" en los que "nunca he pisado un juzgado", al tiempo que ha recalcado que "siempre he velado por el interés general". "Iré donde me llamen y ahí estaré para responder con abosluta franqueza y absoluta tranquilidad", ha concluido.

Respecto a la pregunta que los 'populares' efectuarán este martes en el Pleno del Senado, cabe recordar que a finales de mayo, el PP amplió la lista de comparecientes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', incluyendo en la misma al delegado andaluz del Gobierno, entre otros como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las exministras de Economía y Asuntos Exteriores, Nadia Calviño y Arancha González Laya.

Líderes andaluces del partido, como el presidente provincial del PP granadino, Francis Rodríguez, han pedido a Fernández que "salga a dar la cara y a dar explicaciones" cuanto antes sobre el que fuera su mano derecha y su supuesta relación con el 'caso Koldo'.