Fernández Díaz:"La Policía no puede tener la sensación de que quienes agreden están más protegidos que ellos"

En declaraciones al programa Converses de COPE-Catalunya i Andorra, el exministro del Interior con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que, ante las duras críticas recibidas por los cuerpos policiales en su actuación en las trifulcas de Cataluña tras hacerse pública la sentencia del procés, no puede ser que los policías "tengan la sensación de que quienes intentan agredirlos e infringir la ley tengan más cobertura legal que ellos". Fernández Díaz ha explicado que "están muy desprotegidos y que actúan con miedo", ya que "cualquier iniciativa que tomen es vista como algo desproporcionado".

Frente a la tan cuestionada acción de los cuerpos de seguridad, el exministro ha afirmado que "no hay ningún país en la Unión Europea que tenga una policía tan eficaz como la española y sea tan respetuosa en la proporcionalidad y el uso de los medios que tiene". En este sentido, ha remarcado que “las decisiones operativas las deben tomar los operativos, y no los políticos, debido a que actualmente el interés político y la necesidad pública no van de la mano".

El exministro del Interior ha afirmado que el preacuerdo al que el Partido Socialista y Unidas Podemos llegaron el pasado martes es "un desastre para España", y ha querido recordar que si bien Sánchez puede ser investido, el preacuerdo puede conseguir "complicidades no recomendables" políticamente, como Bildu o ERC, y "no garantiza la gobernabilidad en absoluto".

Jorge Ferández Diaz ha defendido que la única alternativa posible al pacto PSOE-Podemos "es un pacto de Estado con el Partido Popular" y ha asumido que los populares "deberían tomar la iniciativa para conseguirlo, tal y como ya ha pedido el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez-Feijoó”. En este sentido, el exministro ha recordado que Ciudadanos tuvo oportunidad de evitar dicho pacto en abril y que "las consecuencias de su gravísimo error las estamos pagando todos los españoles".

El exministro también ha alertado de que "la cultura del bloqueo" se ha instalado en España de la mano del líder del partido socialista con su famoso "no es no". Ante esto, ha afirmado que "ni con Sánchez, ni con los demás interlocutores sociales que hay en la izquierda hubiera sido posible la Transición", que pudo llevarse a cabo en ese momento porque "había personas que supieron poner los pies en la tierra y tener la mirada alta". Además, Fernández Díaz ha admitido que entre Felipe González y Pedro Sánchez, escogería a Felipe ante un Sánchez que "ha hecho el PSOE suyo".

Preguntado por si ha sido acertada la decisión de anular el partido Barça-Madrid del pasado 26 de octubre por los altercados y la convulsa situación que se continúa viviendo en Cataluña, Jorge Fernández Díaz ha afirmado que él "no lo hubiera anulado, teniendo en cuenta que no era una amenaza terrorista". Ha recordado que, en su papel como ministro del Interior en el gobierno del Partido Popular, se vio en un entredicho al tener que decidir si cancelaba el clásico celebrado en el Bernabeu una semana después del atentado en la sala Bataclán en París, en noviembre de 2015, y no lo hizo a pesar del "síndrome generalizado de miedo" que se vivía en Europa.