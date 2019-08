Felipe VI, tras la operación a don Juan Carlos: "Ha ido todo perfecto"

Felipe VI ha asegurado estar "muy contento" con el desarrollo de la operación de corazón a la que se ha sometido su padre, don Juan Carlos, y ha recalcado que "ha ido todo perfecto".

El rey, acompañado de doña Sofía, ha visitado a don Juan Carlos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Quirón Salud-Madrid tras la intervención que se le ha realizado con éxito y en la que se le han practicado tres bypass aorto-coronarios.

A la salida del hospital, ambos se han acercado a los periodistas que les esperaban y han comentado que han podido ver a don Juan Carlos un momento y que ahora está en el post-operatorio atendiendo las indicaciones del equipo médico para ver cómo evoluciona en esta fase. "Pero estamos muy contentos con el resultado de la operación. La verdad es que ha ido todo perfecto", ha añadido.

Doña Sofía ha asegurado estar tranquila tras la intervención a la que ha sido sometido su esposo, de quien ha subrayado que "está en buenas manos".

Han explicado que no se sabe aún cuánto tiempo deberá permanecer ingresado en el hospital, y aunque no han precisado la duración de la intervención, el rey ha señalado que ha estado "dentro de la horquilla previsible". "No ha habido ninguna complicación y estamos muy contentos con el trabajo del médico cirujano (el doctor Alberto Forteza) y de todo su equipo", ha agregado.

Felipe VI ha afirmado que tanto la reina Letizia como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudirán al hospital a ver a don Juan Carlos en cuanto pueda recibir visitas. "En cuanto pueda recibir visitas -ha apostillado- estaremos todos por aquí".

Al preguntarles con qué animo había ingresado don Juan Carlos para su operación, el jefe del Estado ha comentado que los propios informadores pudieron comprobarlo ayer cuando entraba en el hospital. "Ya lo visteis, como es él, animado y dando tranquilidad", ha resaltado tras las palabras de su padre en las que al entrar en el centro hospitalario dijo a los periodistas: "Me veréis a la salida".

Tanto Felipe VI como doña Sofía han agradecido a los informadores su interés y el monarca ha bromeado confiando en que no hayan tenido que esperar durante todo el día al sol las noticias sobre la operación.