CC exige al PSOE que asuma su responsabilidad en la crisis migratoria canaria

Coalición Canaria exige al PSOE que deje de mirar para otro lado y asuma su responsabilidad en la crisis migratoria.

Asimismo, reclama un plan de actuación específico en Lanzarote para la acogida y atención de los migrantes que llegan en patera o son interceptados cerca de la isla.

Los nacionalistas piden el desmantelamiento de las naves y campamentos en Lanzarote porque no reúnen las condiciones higiénicas y humanitarias ni siquiera para la acogida inmediata, tal y como han denunciado los propios internos y las ONG.

Consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez está cometiendo en Arrecife el mismo atropello a los derechos humanos que cometió en Arguineguín, sin embargo señalan- la situación es mucho más grave porque entonces la excusa fue la falta de previsión y de planificación, justificación que no es aplicable ahora porque las islas llevan desde 2019 afrontando sola la crisis migratoria.

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, reprocha en un comunicado que para los Gobiernos de Sánchez y Torres la crisis migratoria no exista y censura que no manifiesten ni siquiera sensibilidad cuando hay niños y niñas que, como uno de los pequeños rescatados anoche a pocas millas de Gran Canaria, no sobreviven a la dureza de la ruta canaria.

Asimismo, advierte que la crisis migratoria no ha cesado y acusa a los Gobiernos de España y de Canarias de querer echar tierra sobre el fenómeno migratorio cuando los datos en la entrada de personas a Europa vía marítima a través de esta ruta está a punto de duplicar al de 2020. EFE

