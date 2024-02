Exarcelan a dos heridos tras salirse de la vía el coche en el que viajaban en Pontevedra

Liberan a una persona al volcar con su vehículo en Moaña (Pontevedra)

Dos personas han resultado heridas y han tenido que ser exarceladas del coche tras salirse de la carretera con él en Pontevedra.

Ha ocurrido a las 5.00 de la mañana de este sábado en el kilómetro 128,6 de la N-550, en Salcedo. A esa hora, los agentes de Tráfico solicitaban al 112 medios de excarcelación para liberar a dos personas que se habían quedado atrapadas.

Así, los gestores de la central de emergencias han avisado a los bomberos de Pontevedra, a Urxencias Sanitarias-061, a la Policía Local y a Protección Civil.

Una vez en el lugar, los bomberos han confirmado la excarcelación de dos personas

COCHE VOLCADO EN MOAÑA

Por otra parte, poco después de las 5.00 de la mañana un particular llamaba al 112 para informar de otro siniestro que dejaba un herido al salirse de la carretera y volcar con el coche en Moaña (Pontevedra).

Ha ocurrido en el kilómetro 3 de la AG-46, a la altura de Domaio y en dirección Vigo. No obstante, este particular no decía si había personas heridas.

El 112 ha puesto los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias-061, de los bomberos de O Morrazo, de Tráfico y de la Policía Local.

Los bomberos han empleado material de excarcelación, ya que la persona herida estaba semiatrapada en el vehículo, y posteriormente los sanitarios han procedido a su evacuación.