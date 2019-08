Cs evita criticar a De Quinto por sus polémicos tuits sobre el Open Arms

Ciudadanos ha evitado hoy criticar el tuit sobre el Open Arms de uno de sus diputados, Marcos de Quinto, en el que cuestionó a "alguno de sus bien comidos pasajeros", lo que le ha llevado a enzarzarse con otros dirigentes políticos e incluso recibido críticas de su misma formación.

El secretario de Organización de Ciudadanos Madrid, César Zafra, ha sido preguntado este domingo durante una rueda de prensa en la sede nacional de su partido y ha respondido que en su formación son "todos muy libres y cada uno puede poner lo que quiere" y que no se debe "entrar a valorar tuits personales de cada uno".

El viernes por la noche, De Quinto -miembro de la ejecutiva nacional de Cs- había publicado un tuit en el que afirmaba que "la piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias)".

En formato de hilo, añadió otro mensaje en el que dijo: "Pero pobre del que se atreva a mencionar la hambruna del éxodo venezolano !! El mayor drama lo viven aquellos que no pueden 'pagar pasaje' a las mafias y están condenados a permanecer en Libia. ¿Por qué no preocupan tanto?".

Uno de los críticos de las publicaciones fue el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien citando el tuit del diputado liberal, señaló ayer que "el explotador del ERE a los trabajadores de Coca-Cola y portavoz de economía de Cs" al hablar así del Open Arms es un "reflejo de la ola reaccionaria y sintomática de lo que es Cs".

De Quinto también le respondió y dijo que "el PCE ha jibarizado todo lo que toca" y que "agitan el Open Arms para que no se hable del 'Maduro Arms'".

El diputado liberal se ha enzarzado en una pelea por Twitter con el presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, tras las críticas de éste por sus dichos sobre el barco de migrantes, y lo ha llamado "miserable" que "vive de la extorsión y el sectarismo".

Esta mañana, la cuenta oficial de Twitter de Podemos ha citado lo dicho por De Quinto y ha cuestionado los "insultos y vejaciones a varios usuarios" que se unían a las críticas y ha calificado los hechos como algo "intolerable para un representante público".

Dentro del propio Ciudadanos ha habido críticas, como la del concejal de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Amador, quien ha reclamado a la ejecutiva de su partido que "desautorice públicamente" lo dicho por De Quinto y "condene sus insultos a diferentes usuarios de la red social".

Lejos de ello, esta mañana, Zafra ha evitado criticarlo pero ha asegurado que para Ciudadanos "la situación del Open Arms es dramática", que "por desgracia se repite todos los veranos en nuestros mares" y que "el mayor problema es que no hay una lucha conjunta por parte de la Unión Europea".

Antes de las declaraciones de Zafra, cerca de las 8:30 horas, De Quinto ha publicado este domingo un nuevo tuit en el que dice "no" estar "acostumbrado" ni querer acostumbararse a que la gente lo "insulte" y que "a quien no le guste" lo que él escriba, que "no lo lea".

"Lamento que alguna vez haya respondido con la misma moneda, pero no es agradable tener que soportar continuamente a tanto deficitario educacional", ha concluido De Quinto en la red social.