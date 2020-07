El PP deja aún más en evidencia las mentiras del Gobierno sobre el “comité de expertos” con este vídeo

Durante semanas, incluso meses, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han tenido completamente engañados a los españoles. Mientras nos aseguraban que era un ‘comité de expertos’ los que determinaban determinase qué territorios iban avanzando a través de las distintas fases diseñadas por el Ejecutivo en la desescalada, la realidad era bien distinta.

Y es que, según ha reconocido el propio Gobierno el Consejo de Transparencia, nunca ha existido ningún comité de expertos, sino que eran los propios técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, los que proponían esos pases, a través de un informe que elevaban a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, pero era Illa, en última instancia, quien tomaba la decisión.

El PP deja aún más en evidencia las mentiras del Gobierno sobre el “comité de expertos”

Tras conocer esta nueva “mentira” del Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, han sido numerosas las críticas recibidas desde muchos sectores de la sociedad, especialmente desde el principal grupo de la oposición, el PP. Una de las últimas ha sido su diputada y vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, quien ha puesto el foto en “cómo nos ha mentido Sánchez, cómo nos ha mentido Illa, cómo nos ha mentido Simón”, al tiempo que se ha preguntado “¿cómo es posible que hayamos estado tanto tiempo pidiendo al Gobierno desde el PP, quiénes formaban ese comité de profesionales tan expertos, que eran los que precisamente dirigían la desescalada, dirigían nuestras vidas y la de todos los españoles, de qué íbamos a hacer para salir del confinamiento y ese comité de expertos era falso”.

“Este Gobierno es falso y miente”, ha asegurado Beltrán, quien no ha dudado en señalar que “quiero que esto les pase factura, por eso vamos a exigir la comparecencia de Illa para que explique cómo han podido mentir a los españoles en algo tan grave, diciendo encima que no daban sus nombres por protegerlos”. La diputada popular considera estos hechos “de una gravedad tan enorme, que es muy importante que los españoles lo sepan, y que sepan que tenemos un Gobierno muy falso, que rascas un poco y detrás no hay nada”.

▶ @abeltran_ana: “El comité de expertos era falso, Sánchez, Illa y Simón han mentido. Es de una gravedad enorme. Los españoles lo tienen que saber: Tenemos un Gobierno falso, que rascas un poco y detrás no hay nada.” @EspejoPublicopic.twitter.com/09lmiozN7m — Partido Popular (@populares) July 30, 2020

El vídeo que deja aún más evidencia las mentiras del Gobierno

Pero además, Ana Beltrán ha compartido también en su cuenta oficial de Twitter un vídeo donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece, en una de sus ruedas de prensa durante el confinamiento, asegurando que “estamos siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad”. Mientras, el ministro de Transportes, José Luís Ávalos, durante una entrevista para La1 de TVE asegura que “los expertos son bien conocidos, aquellos que asesoran al Gobierno en las medidas que hay que adoptar y en los propios planes”.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también forma parte de este vídeo y aparece asegurando que “no ha habido ninguna situación de alarma añadida que se haya planteado por parte de los expertos” y, para finalizar, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también se ve asegurando a los periodistas que “en cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo”.

Nos mintieron todos sin pudor. Aseguraron que un comité de expertos decidía sobre la desescalada y sobre la vida de millones de españoles. Y era falso. pic.twitter.com/nJit0llqGo — Ana Beltrán (@abeltran_ana) July 30, 2020

Estos son sólo algunos ejemplos las veces que miembros del Gobierno han negado, tanto a preguntas de periodistas como de la oposición, especialmente del PP, los nombres de las personas que, supuestamente, formaban parte de este ‘comité de expertos’ que esta semana hemos conocido que no ha existido nunca.

