Estudia en su tesis doctoral las alteraciones que sufren los cultivos de leguminosas debido al cambio climático

David Soba Hidalgo, ingeniero agrónomo por la UPNA, ha analizado en su tesis doctoral los impactos del cambio climático sobre los cultivos de leguminosas y sus mecanismos de adaptación. El principal objetivo de la investigación ha sido conocer mejor las alteraciones de los procesos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos que se producen en estas plantas debido a factores ambientales (estrés abiótico).

La tesis se centró especialmente en la relación entre el nódulo y la parte aérea de la planta. "Buscábamos conseguir un mayor conocimiento para promover una agricultura más sostenible y capaz de hacer frente a las crecientes demandas de alimentos en condiciones ambientales cambiantes", explica el autor de la investigación, que ha desarrollado su trabajo en el grupo de Agricultura Sostenible y Cambio Climático del IdAB-CSIC. "Las leguminosas, al ser la principal fuente de proteína vegetal y debido a sus características agronómicas, como es la fijación biológica de nitrógeno que tiene lugar en los nódulos, son una pieza clave en este contexto de cambio climático", indica.

La tesis, 'An integrative, multidisciplinary approach to the study of the impact of climate change on legume agro-physiology and metabolism', ha sido codirigida por Iker Aranjuelo, del citado grupo de investigación y profesor asociado de la UPNA, y por Sergi Munné Bosch, de la Universidad de Barcelona, y ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

Según ha explicado la UPNA en una nota, en el marco de su investigación, David Soba fue sometiendo a las plantas a distintos estreses asociados al cambio climático (elevado CO2, sequía, ola de calor y la combinación de estos dos últimos) y analizó su respuesta a distintos niveles. Según indica, este trabajo ha permitido avanzar en el conocimiento de la respuesta al cambio climático de los cultivos y ha abierto nuevas vías de investigación, como, por ejemplo, la función antioxidante de la vitamina E en nódulos de leguminosas -que ha sido descrita por primera vez en esta tesis-, la selección de genotipos con mejor eficiencia en el uso del agua en condiciones de elevado CO2, la respuesta hormonal a sequía en nódulos o la mejor comprensión de la respuesta cuando más de un estrés ocurre de forma simultánea.

CURRÍCULUM DE DAVID SOBA

David Soba es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de La Rioja (2011) e Ingeniero Agrónomo por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) (2013), donde también cursó el Máster en Agrobiología Ambiental (2015). Antes de su doctorado realizó dos estancias en el centro de investigación inglés 'Rothamsted Research' de seis meses cada una (2014 y 2015). Con el objetivo de completar la investigación y el aprendizaje de nuevas técnicas, durante su tesis doctoral realizó estancias en Alabama (EE.UU.), Reading (UK) y Barcelona.

Durante los cuatro últimos años ha trabajado como investigador en el grupo de Agricultura Sostenible y Cambio Climático en el Instituto de Agrobiotecnología (IdAB) y en varios proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ha participado en 12 publicaciones en revistas científicas internacionales de alto impacto (7 de ellas como primer autor). Actualmente, desarrolla su labor profesional como investigador postdoctoral en el citado centro.