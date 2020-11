La estrategia ofensiva de Sánchez contra Ayuso fortalece a la presidenta madrileña en su gestión de la crisis

La relación política entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sigue estando marcada por las importantes diferencias entre ambos líderes. Desde el comienzo de la etapa más aguda de la pandemia en nuestro país, las discrepancias entre Moncloa y la Puerta del Sol se han hecho de notar en diferentes ámbitos de la gestión, tanto desde el punto de vista social, económico y también político.

Durante esta semana hemos asistido a un nuevo capítulo que provoca aún más tensión entre ambas administraciones, todo ello derivado por la exigencia de ERC al Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias para apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado. El partido de Gabriel Rufián ha exigido al Ejecutivo la creación de una mesa de negociación bilateral para acabar con lo que ellos llaman "dumping fiscal de Madrid", que desde el punto de vista económico se traduce en una importante subida de impuestos para intentar que está llamada a recaudar casi 6.000 millones de euros más de los bolsillos de los madrileños. En este sentido, desde la Comunidad de Madrid han avisado a Moncloa que el gobierno autonómico no está dispuestos a permitir esta subida fiscal en Madrid, y que Díaz Ayuso estará en el lado opuesto a Sánchez para impedir esta medida exigida por sus socios independentistas para sacar adelante las cuentas públicas.

No vale usar a los separatistas, y menos a mis compañeros de partido. No se puede hacer de la mentira una forma de hacer política constante. Si @sanchezcastejon quiere subirle los impuestos a los madrileños que lo explique. pic.twitter.com/xwFx0wjxJY

Este ha sido uno de los últimos 'roces' que Ayuso ha tenido con la administración Sánchez, pero este viernes también hemos asistido a un momento que vuelve a dejar claro el importante distanciamiento entre las dos presidencias. El presidente del Gobierno asistía por sorpresa al Hospital de la Paz en Madrid para conocer las investigaciones que están en marcha para luchar contra el coronavirus. La clave de este encuentro ha estado en la ausencia de Isabel Díaz Ayuso en la capital de España debido a su presencia en Barcelona, hecho que ha provocado importantes críticas de las autoridades madrileñas al convocar, según su propio criterio, una cita como esta con mucho sigilo desde Moncloa y sin contar con la presidenta de la Comunidad para que la única persona que aparezca en la foto sea Sánchez.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tampoco fue convocado, pero por voluntad propia ha decidido acompañar al presidente del Gobierno. A su salida, el edil popular denunciaba la gestión que Moncloa había hecho respecto al acto, pero ha defendido su presencia señalando que "es la primera vez que Pedro Sánchez pisa un hospital de Madrid desde el comienzo de la pandemia y era importante que las autoridades madrileñas le acompañaran".

Hoy he recibido a @sanchezcastejon en el Hospital La Paz en su primera visita a un hospital madrileño desde que, hace 8 meses, comenzara la pandemia.



Lo relevante no es que no se nos avise de esta visita, sino que practiquemos la cortesía y la colaboración entre instituciones. pic.twitter.com/SG3gNVRnrz