La 'estafadora de la Jet Set' declara que "no hubo engaño" y que las denuncias fueron "inducidas" por la Policía

Varios afectados estudian pedir a la instructora que la periodista Mila Ximénez sea responsable civil a título lucrativo

Mónica Gil Manzano, conocida como la 'estafadora de la Jet Set', ha declarado este lunes ante la juez de Instrucción Número 54 de Madrid que los afectados denunciaron ser víctimas de una estafa "inducidos" por la Policía, insistiendo en que no hubo engaño ya que las operaciones de inversión se iban a realizar y eran de "riesgo", han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La jueza Marta Gutiérrez del Olmo investiga a Gil Manzano por presunta comisión de un delito de estafa. En este proceso penal hay más de una veintena de afectados, entre ellos la periodista y colaboradora de televisión Mila Ximénez.

El Despacho Martínez Echevarría Abogados ha adelantado a Europa Press que están estudiando pedir a la juez que Ximénez pase a ser en la causa responsable civil a "título lucrativo" al no justificar unas transferencias durante su comparecencia de hoy como testigo.

La presunta estafadora se encuentra en prisión desde el pasado 28 de junio. Ese día fue detenida en un banco de la capital cuando se encontraba con una víctima. Fue condenada a año y medio de cárcel por estafar al exjugador del Atlético de Madrid Mariano Pernía y el pasado julio aceptó una pena de 18 meses de prisión tras pactar con el fiscal en un caso similar de estafa.

Su 'modus operandi' era proponer a sus supuestas víctimas operaciones inmobiliarias en zonas de lujo sin ver los inmuebles y con pagos de grandes sumas de dinero sólo unos días antes de la entrega de llaves.

Abogados de las víctimas han señalado a Europa Press que Mónica Gil "generaba" una situación de confianza para que les adelantaran el dinero para unas inversiones ficticias. Con amenazas de no seguir adelante con el negocio, muchas de las víctimas adelantaban en días muy consecutivos partidas de más de 30.000 y 50.000 euros.

OPERACIONES DE RIESGO

Este lunes, dos agentes de la Guardia Civil han custodiado a la imputada hasta su llegada al juzgado. Esposada, pero con la mirada firme, la presunta estafadora iba tranquila charlando amablemente con los agentes.

En su declaración, según las mismas fuentes, solo ha respondido a las preguntas formuladas por su abogado. Según su versión, la misma que manifestó en sede policial, no hubo engaño ya que los inversores sabían que las operaciones propuestas eran de riesgo por las circunstancias de variación que se puedan dar en cada momento.

Así, ha insistido en que "los contratos de las trasferencias de las viviendas se iban a realizar", dejando entrever que no se realizaron a consecuencia de su detención. Sin embargo, no ha concretado "los inmuebles vendidos", según las mismas fuentes, aludiendo a que solo podía indicar la zona.

Al parecer, Gil Manzano señalaba a los clientes vips que "la operación debía realizarse en secreto porque los inmuebles eran chollos embargados y obtenidos por los bancos en subastas que los bancos no vendían por el cauce oficial".

También ha asegurado que sus presuntas víctimas le denunciaron a instancias de la Policía, un extremo que le ha valido una reprimenda por parte de la instructora.

MILA XIMÉNEZ, RESPONSABLE CIVIL

El Despacho Martínez Echevarría Abogados ejerce una de las acusaciones particulares en nombre de seis afectados. El departamento de Derecho Penal del despacho calcula en más de 5 millones de euros las cantidades estafadas.

El abogado de este despacho, junto a otros letrados, estudian pedir a la instructora que Mila Ximénez pase a ser en la causa responsable civil a título lucrativo después de testificar hoy ante la juez y no "acreditar" el origen de unas transferencias a las cuentas de unas sociedades "vinculadas" a la periodista.

Mila Ximénez, a quien le unió una amistad con la supuesta estafadora, ha declarado como testigo durante una media hora. Según su relato, invirtió 80.000 euros por un lado y 50.000 euros, por otro, para unas plazas de garaje y un piso.

Al parecer, pidió a Mónica Gil que le devolviera la inversión y ésta "enredó" a algunas de sus supuestas víctimas para ingresar el dinero de su inversión en las cuentas de la periodista. De este modo, recuperaba el dinero invertido.

En su declaración, Ximénez ha insistido en que "no sabía de quién eran esas transferencias", sin justificar su procedencia, según han señalado las mismas fuentes. Ante las partes, ha sido clara en afirmar que no devolverá el dinero a no ser que haya una resolución judicial que le obligue a ello, ya que se considera "una víctima moral de la estafa".

Con motivo de esta comparecencia, el letrado de este bufete y otros abogados han adelantado a Europa Press que pedirán que la colaboradora de televisión sea "responsable civil a título lucrativo" para que los afectados recuperen su dinero.

COMISIONISTAS DE GIL MANZANO

También han comparecido dos intermediarios de Mónica Gil. Uno de ellos era un conocido que la ponía en contacto con clientes para llevar a cabo sus operaciones y otro era una empresaria italiana que reconoce que recibió 20.000 euros de la presunta estafadora como comisión por una mediación. En su caso, también quiso invertir, pero Gil Manzano le adelantó el dinero ya que tenía que vender una herencia para tener liquidez.

En cuanto a esta último testigo, los abogados han indicado a Europa Press que también estudirán pedir que figure en la causa como responsable civil a título lucrativo por presuntamente beneficiarse de la estafa.