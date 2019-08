Estados Unidos anuncia dos nuevos fármacos contra el ébola

Según informa el ABC, un estudio coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado la eficacia de dos nuevos fármacos contra el ébola. Empezó en noviembre del año pasado debido al terrible brote que azota la República Democrática del Congo, que ha matado ya a más de 1.800 habitantes. En esta investigación han trabajado, por el momento, 681 personas y se han utilizado cuatro medicamentos, REGN-EB3, mAb114, ZMapp y el Remdesivir.

Este trabajo está monitoreado por una junta independiente del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) que se reúne cada poco tiempo para revir los datos y hacer recomendaciones al equipo que trabaja en ello. Al revisar los nuevos avances, el pasado 9 de agosto, recomendó detener el ensayo y que todos los pacientes comenzaran a tomar a el medicamento que contiene estos dos fármacos (REGN-EB3 y mAb114) ya que presentan "muchas más posibilidades de supervivencia comparados con los otros dos".

Los primeros resultados, probados en 499 portadores del virus, señalan que aquellos que reciben REGN-EB3 o mAb114 tienen más posibilidades de sobrevivir en comparación con los pacientes que tomaban los otros dos medicamentos (ZMapp y Remdesivir). Esto es lo que señala el informe que está en la página web de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU (NIH), al que está adscrito el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que es uno de los principales desarrolladores de la investigación.

El director del NIAID, Anthony S. Fauci señaló que "Significa que ahora tenemos lo que parecen ser dos tratamientos para una enfermedad para la que hace no mucho tiempo realmente no teníamos nada". Por parte de la OMS, el jefe del programa de emergencias, Mike Ryan, ha dicho que las noticias son muy buenas pero los fármacos no son suficientes para poner fin a la epidemia. "Las noticias de hoy son fantásticas. Nos da una nueva herramienta en nuestra lucha contra el ébola, pero en sí misma no lo detendrá".