Espina (PSOE) acusa a Jové (Vox) de buscar el enfrentamiento entre las redes de enseñanza pública y concertada

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, la socialista Lydia Espina, ha acusado este martes al diputado de Vox Javier Jové de buscar constantemente el enfrentamiento y "la guerra" entre las redes de enseñanza pública y concertada.

Ha sido en una nueva sesión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) después de que Jové dijese que el Principado oculta los resultados de la evaluación de diagnóstico de las competencias específicas correspondiente al curso 2023-2024 porque no quiere que se vea que los resultados de los centros concertados son mejores.

Espina ha dicho que si no se hacen públicos los resultados es para "no estigmatizar" a los centros y que además así lo establece la Ley de Educación (LOMLOE) que dice expresamente que en ningún caso los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.

A Jové no le convencieron las explicaciones de Espina, le acusó de ocultar información importante a las familias pero además lamentó que se estuviese bajando el nivel en esta y otras pruebas. Añadió que el hecho de que cada comunidad autónoma tenga una evaluación diferente no ayuda y que no se distingue lo "zoquetes" que puedan ser los alumnos de uno u otro sistema.

Esa palabra provocó el enfado de Espina, que exigió a Jové que retirase ese término. "Cuando dice que hay alumnos que pueden ser zoquetes, a mí personalmente me está insultando", ha replicado la dirigente asturiana que ha negado la existencia de ningún alumno que sea un zoquete. "Por alguna vez en su vida, pida perdón por las coas que dice, porque es una vergüenza", le ha dicho al diputado de Vox.