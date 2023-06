Esparza dice que el PP "ha demostrado que no quiere un acuerdo con UPN" para ir a las generales en coalición

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado este jueves que "el Partido Popular ha demostrado que no quiere un acuerdo con UPN para concurrir en coalición a las elecciones generales" del próximo 23 de julio y ha argumentando que el PP "llama a última hora y pone encima de la mesa una propuesta que es inaceptable, que es que tiene que encabezar el Partido Popular" la lista al Congreso.

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Esparza ha señalado que "hace cuatro días ha habido unas elecciones forales en las que UPN ha sacado 92.000 votos y el PP ha sacado 23.000, 70.000 votos de diferencia", por lo que ha afirmado que "pretender en ese escenario liderar la plancha al Congreso por parte del PP creo que es no entender nada de lo que ha ocurrido en Navarra, y más si comparamos con el año 2015, cuando prácticamente con un resultado similar, porque UPN sacó en torno a 92.000 votos y el PP en torno a 23.000, la posición fue la que fue, que los dos diputados eran de UPN y un senador de UPN".

Tras ello, Javier Esparza ha asegurado que, "cuando se plantea en una negociación una posibilidad de que quien encabece la lista es quien ha sacado 20.000 votos, está diciendo que no se quiere un acuerdo". "Cada uno que asuma la responsabilidad. Es muy legítimo que tomes las decisiones que tengas que tomar para concurrir solo o en coalición, cada uno puede tomar las que quiera, pero creo que a partir de ahí hay que actuar con responsabilidad y contar las cosas como son. Ellos no querían llegar a un acuerdo y obviamente no se ha llegado. Haciendo esta propuesta era total y absolutamente inviable. No digo que es una falta de respeto, pero sí no entender nada de lo que está ocurriendo en Navarra", ha añadido.

Esparza ha señalado que, tras las primeras conversaciones, no ha vuelto a tener ninguna comunicación con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, "pero su posición es clara, su propuesta es clara, y nosotros obviamente no aceptamos que el PP encabece la lista al Congreso". Por tanto, ha señalado que con "la propuesta que hay encima de la mesa está descartada al cien por cien" una coalición entre UPN y PP para las generales.

En cuanto a la posibilidad que planteó el PP de incorporar a su lista a candidatos de UPN como independientes, Javier Esparza ha indicado que, "si no fuera tan serio, esto parecería un chiste". "El Partido Popular sacó 20.000 votos y UPN tiene 92.000, hace quince días. Creo que no son conscientes. El centro derecha en Navarra se aglutina en torno a UPN. Se acaba de demostrar en estas elecciones forales y municipales. El PP no quiere un acuerdo y quiere intentar trasladar el relato de que quien no quiere el acuerdo somos nosotros. Por eso se llama a última hora, por eso no se convoca una reunión y por eso hay declaraciones contradictorias en 'El Mundo', y por eso finalmente te dicen que en la plancha encabeza el del Partido Popular. Cualquiera que entienda Navarra sabe que es inaceptable", ha asegurado.

Preguntado sobre la posibilidad de que en las elecciones generales se vote en otra clave que en las forales, Esparza ha señalado que "nosotros somos la primera fuerza y vamos a hacer un esfuerzo para intentar trasladar que, primero, nosotros queremos que Feijóo sea presidente; segundo, queremos que sea presidente pero vamos a ser exigentes con Feijóo si finalmente tiene la Presidencia del Gobierno, queremos que el Gobierno de España invierta en Navarra, vamos a defender los intereses de los navarros; y tercero, somos la única formación política que puede ganar al Partido Socialista y a Bildu en Navarra". "Eso es lo que vamos a contar a los ciudadanos, porque es la verdad. Aspiramos a mantener esa situación de preponderancia dentro del centro derecha también en estas elecciones generales", ha subrayado.