¿Es España uno de los países con el IVA más alto de Europa?

Según los últimos datos de la Comisión Europea disponibles al cierre de enero del año 2020, España es la gran economía del bloque que más dinero cobra en el IVA. Ahora mismo nuestro país está cobrando un IVA general del 21 por ciento.

Con la polémica subida del precio del IVA de la luz y el gas en nuestro país, podemos comprobar que de todos los países de Europa, España está hacia la cola de la tabla al ser uno de los que más IVA cobra sobre estos dos bienes. Grecia es el primero de la tabla, que solo cobra el 6 por ciento de IVA, seguido por Luxemburgo (8 por ciento) e Italia (10 por ciento).

Le siguen Irlanda (14 por ciento); Malta (18 por ciento); Alemania, Chipre y Rumanía (19 por ciento) y Bulgaria, Estonia, Francia, Austria, Eslovaquia y Reino Unido (20 por ciento). Es decir, las grandes economías europeas mantienen su IVA por debajo a lo que lo tiene España, que junto a Bélgica, la República Checa, Letonia, Lituania y Países Bajos lo mantienen en el 21 por ciento.

Con estos datos, en COPE.es hemos querido comparar el IVA que se aplica en diversos países europeos para comprobar si, efectivamente, nuestro país es uno de las regiones que más impuestos impone a sus ciudadanos.

PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN

Los productos de alimentación en nuestro país varían entre el 4 por ciento de IVA, aquel que se aplica en todos aquellos alimentos de primera necesidad como el pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, entre otros; y el 10 por ciento para el resto de alimentos.

En Alemania, por su parte, estos impuestos son del 7 por ciento para los productos de primera necesidad y del 19 por ciento en el resto, mientras que en Holanda cuentan con un IVA general 9 por ciento para todos los productos de alimentación. En Bélgica, por otro lado, pueden tener unos impuestos que oscilan de 0 al 12 por ciento. Cifras similares a las de Francia que varían entre el 5,5 y el 20 por ciento. En Italia, por otro lado, estos varían entre el 4 y el 10.

Uno de los países en el que los ciudadanos es Portugal, donde se debe pagar un 23 por ciento de IVA.

En este sentido podría decirse que nuestro país cuenta, en este ámbito, con unos impuestos relativamente bajos en comparación con nuestros vecinos europeos.

SUMINISTRO DE AGUA

El suministro del agua es otro de los aspectos en el que hemos querido fijarnos. Unos impuestos que lidera Reino Unido, no por tener un precio muy alto sino por todo lo contrario: el IVA del suministro es del 0 por ciento.

Le siguen Francia (5,5 por ciento), Bélgica (6 por ciento), Alemania (7 por ciento) y finalmente se sitúan España e Italia, ambos con un IVA reducido en el suministro del agua del 10 por ciento.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Los productos farmacéuticos son otro de los aspectos fundamentales en los que hay diversidad de impuestos según el país. En Alemania, por ejemplo, todos los productos tienen un impuesto general del 19 por ciento.

En Bélgica, por su parte, oscila entre el 6 y el 21 por ciento. Sorprenden los impuestos de Reino Unido, que varían entre el cero por ciento y el 20 por ciento. En España, por su parte, el IVA en medicamentos y ahora las mascarillas es del 4 por ciento, el 10 por ciento en productos sanitarios y el 21 por ciento en todos aquellos productos de parafarmacia.

LIBROS Y PRENSA

En Alemania el IVA para libros, periódicos y publicaciones periódicas es del 7 por ciento, mientras que en Holanda, sea el tipo de publicación que sea, es del 9 por ciento. En Francia oscila entre el 5,5 y el 21 para los libros, mientras que en los periódicos es del 20 por ciento.

España puede disfrutar de un IVA reducido del 4 por ciento en este tipo de productos. No obstante llama la atención de Reino Unido donde no se aplica ningún tipo de impuesto añadido.

CULTURA

Desde el año 2018, la cultura en España puede disfrutar de un IVA reducido del 10 por ciento. Una cifra que, a diferencia de nuestros vecinos europeos, sigue siendo alta.

Si bien en Francia oscila entre el 5,5 y el 20 por ciento, en Bélgica es de un 6; Alemania es un 7 por ciento, Holanda un 9 por ciento e Italia se mantiene en el mismo nivel que España.

Reino Unido es, sin embargo, uno de los países con el mayor IVA de las grandes potencias europeas: un 20 por ciento.

RESTAURANTES

A todos nos gusta salir, disfrutar de la buena compañía, incluso en estos tiempos tan convulsos, y lo que está claro es que nos gusta estar con nuestros seres queridos, aunque sea en un restaurante. Lugares en los que, en España, los ciudadanos deben pagar el IVA general del 21 por ciento.

Nada que ver con lo que se da en otros países como Holanda, donde su IVA es del 9 por ciento; Francia e Italia (10 por ciento); Bélgica (12 por ciento) o Alemania (19 por ciento). Reino Unido se sitúa en el 20 por ciento, que aún le mantiene por debajo de nuestro impuesto añadido.

ROPA Y TEXTIL DEL HOGAR

Tanto la ropa como los textiles de hogar tampoco están exentos de estos impuestos, y aún así seguimos siendo uno de los países europeos con el IVA más alto en este sector. Por delante, por ejemplo, están Bélgica con un 6 por ciento, Holanda con un 9 por ciento o Alemania con un 19 por ciento.

En nuestro país, no obstante, ropa y textiles están acogidos al IVA general del 21 por ciento.

PELUQUERÍA

En último lugar, pero no menos importante, en las peluquerías, como no podían ser de otra forma, también se pagan impuestos. Y como no podía ser de otra forma, también somos de los países con un IVA más alto. El 21% de IVA de España dista mucho de la cifra de Holanda (9 por ciento) o de Alemania (19 por ciento).