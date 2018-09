España y Bélgica se volverán a ver las caras por el proceso contra Llarena

España se enfrentará de nuevo a la justicia belga. El tribunal encargado de la demanda civil de Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena tiene que decidir si designa tres magistrados para este caso. Como ya han confirmado fuentes cercanas al proceso, este caso va a ser lento y se va a alargar considerablemente en el tiempo.

La de este martes será una jornada más dentro de todos los procesos judiciales que han estado abiertos entre España y Bélgica. La semana pasada fue el último, cuando un Tribunal de Gante decidió no extraditar a nuestro país al rapero Valtonyc condenado en España a más de tres años de prisión por enaltecimiento del terrorismo y amenazas.

El juez de Primera Instancia de Bruselas no se pronunciará mañana sobre el fondo del asunto sino que solamente fijará el calendario de audiencias y alegatos. Además, está previsto que el abogado del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Hakim Boularbah, se persone como defensa del Reino de España y no solo del juez Llarena a título particular, como ya anunció el pasado mes de Septiembre. El abogado defiende que esta denuncia atenta también contra la soberanía judicial de España.