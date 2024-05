España aprobará el reconocimiento del Estado de Palestina en el Consejo de Ministros del 28 de mayo

"Quiero comunicarles que el próximo martes 28 de mayo España aprobará el reconocimiento al estado de Palestina", así lo ha adelantado el Presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Ha sido uno de los primeros anuncios de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso convocado para informar, entre otros asuntos, de sus contactos con otros líderes para recabar apoyos al reconocimiento de Palestina, que España reconocerá junto a Irlanda y Noruega.

Sánchez comparece ante el Congreso: Palestina, crisis con Argentina, caso Koldo, Begoña Gómez... El hemiciclo se prepara para siete horas de debate fijado en la Moncloa; como objetivo, el refuerzo de su liderazgo Redacción Digital 22 may 2024 - 00:36

Sánchez ha afirmado que este reconocimiento ha sido consensuado entre los dos socios del Gobierno y haciéndose eco del sentir mayoritario de los ciudadanos españoles, un reconocimiento, ha dicho que "no es contra nadie, no es contra el estado de Israel ni contra el pueblo judío. Tampoco es un reconocimiento de Hamás".

"Hamás es el principal interesado en que no se reconozca el estado palestino", ha aseverado el jefe del Ejecutivo que no ha descartado que el reconocimiento del estado palestino "puede molestar a alguien".

Un pleno muy esperado porque el Presidente del Gobierno ofrece explicaciones no solo sobre la política internacional sino también sobre asuntos de España como todo lo relacionado con su mujer, Begoña Gómez, motivo por el que se han roto relaciones diplomáticas con Argentina.

??EN DIRECTO



El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, comparece en el Pleno del @Congreso_Es. https://t.co/Qf7wHUfAAZ — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 22, 2024





No ha sido el único avance, Pedro Sánchez también ha anunciado que "en las próximas semanas España acogerá a una treintena de niños gazatíes con cáncer y traumatismos para darles un tratamiento seguro".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Los ciudadanos ponen y quitan gobiernos"

Al margen de hablar de la guerra de Gaza y de la de Ucrania, Sánchez ha asegurado a la oposición del PP y Vox a la que ha equiparado dentro del espectro de la ultraderecha que "su voto vale el mismo que el del resto de ciudadanos que son los que ponen y quitan gobiernos" y les ha acusado de querer inhabilitarle "con denuncias falsas sobre mi mujer".

Sánchez ha acusado tanto al PP como a Vox de poner en marcha y alimentar "la máquina del fango" y si me piden comparecer en el Senado a mi esposa y a mí, señor Feijóo y señor Abascal, encantado de comparecer". "Lo hacen para tratar de quebrarme, pero van listos, mi mujer es una profesional seria, honesta y responsable y mi Gobierno está limpio", ha dicho, a la vez que les ha acusado de corromper a jueces y periodistas "con fajos de billetes".

Sánchez, sobre su mujer: "Estaremos encantados de comparecer en el Senado"

Pedro Sánchez se ha ofrecido a acudir a la comisión del Senado "y si me piden comparecer a mí y a mi esposa en el Senado estaremos encantados de comparecer", y ha confiado en que cuando pase el tiempo "alguien pida perdón en algún momento".

Las informaciones que se investigan por presunto tráfico de influencias "no dan ni para citar a mi esposa como testigo. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme y ya les digo que van listos", ha dicho durante su comparecencia en el Congreso donde por primera vez ha dado explicaciones sobre las actividades de su mujer ante las acusaciones del PP y Vox sobre un presunto tráfico de influencias.



Sánchez ha confiado en que "pronto" se archive la investigación porque "lo único que hay es fango", con acusaciones e informaciones "manipuladas" y ha reiterado que no tienen problema en comparecer él y su esposa en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, si les llama el PP.



"Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias y han llegado a solicitar en dos ocasiones mi inhabilitación para el ejercicio del cargo de presidente del Gobierno por supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades. Y lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas", ha señalado.





Feijóo, a Sánchez: "Esto no es o con Sánchez o contra la paz"

"¿Con qué nueva estrategia peliculera nos va a amenizar? Mire primero lo de la carta, luego lo del cohete, ¿qué va a hacer ahora?", le ha dicho el jefe de la oposición en la contestación a la primera intervención de Sánchez, al que ha acusado de insultar "a los españoles y a un expresidente del Gobierno" ( tras la referencia a José María Aznar al que Pedro Sánchez ha acusado

"¿Por qué el referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque la jefe del Estado, no?", ha preguntado el presidente del Partido Popular que le ha pedido al jefe del Gobierno "deme una sola razón para que España retire el embajador de Argentina y no al de Rusia. Usted llamó al presidente de mi partido europeo de nazi, acusó a mi pareja de corrupción y lo hizo aquí no en un mitin, sino en el Congreso de los Diputados", ha afirmado.

"No nos dé lecciones de diplomacia", le ha dicho Feijóo que ha pedido que cese al ministro de Exteriores por poner los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista".

"España merece esperanza y la tendrá. España no merece tener miedo a los fantasmas que usted propugna. Nunca va a poder silenciar al pueblo español", ha concluido.

El PP exige el cese de Albares por poner el interés de España al servicio del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado que es "imperativo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cese a su ministro de Exteriores, José Manuel Albares "por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del PSOE", en medio de una crisis con Argentina sin precedentes.

Ha respondido de esta manera a Sánchez que este miércoles compare en el Congreso para dar cuenta de diversos asuntos de política internacional y sobre las actividades de su esposa.

Feijóo ha advertido que su decisión de retirar a la embajadora española en ese país "perjudica a los españoles que viven allí, a las empresas y a la imagen del país: "exija responsabilidades y déjelo ya, de lo contrario, quedará claro que a usted le molestan los insultos".

Feijóo ha pedido a Sánchez que "se ahorre los numeritos" para dar lecciones de diplomacia y le ha urgido a mirarse antes en el espejo "para combatir la violencia política" y "lavarle la boca" a alguno de sus ministros" en alusión al titular de Transportes, Óscar Puente, que sugirió que el presidente argentino, Javier Milei, consumía sustancias tóxicas.