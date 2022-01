Espadas avisa de que en las estadísticas de la Junta faltan "muchos positivos" por el "desborde" de su sanidad

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha advertido este lunes de que las estadísticas oficiales de la comunidad autónoma sobre la evolución de la pandemia de Covid-19 no recogen "muchos positivos" de test de autodiagnóstico que los andaluces se están realizando y que no pueden notificar al sistema sanitario por el "desborde" en el que se encuentra la sanidad pública andaluza.

Así lo ha venido a señalar el líder del PSOE-A en una atención a medios junto a la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, en la sede del sindicato en Sevilla, a la que ha acudido para analizar juntos la situación de la sanidad andaluza y abordar la consecución de un gran pacto a favor del sistema sanitario público.

En relación a la situación de la sanidad pública andaluza, Juan Espadas ha insistido en hablar de "colapso" y en referirse a "la situación de presión que viven los profesionales sanitarios y los que se dedican al cuidado de los ciudadanos, que ven cómo la Junta no reacciona, está instalada en la autocomplacencia", en la postura de "'aquí no pasa nada'".

"El PSOE no se resigna a que esa sea la reacción de un gobierno responsable, serio, que haga frente a los problemas en un momento en que ésta es la principal preocupación de la ciudadanía", según ha advertido Juan Espadas antes de añadir que "asistimos a una gestión de la sexta ola de la pandemia en la que ponerse de perfil" o defender la idea de que "ya pasará, ya bajarán los contagios, es la actitud que estamos viendo" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, o del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, según ha opinado.

En esa línea, el dirigente socialista ha criticado que, "ante la propuesta de diálogo, de acuerdo que desde el PSOE se le ha hecho al Gobierno andaluz y a su presidente, la contestación por escrito haya sido que aquí no hay ningún problema y nosotros seguiremos a lo nuestro".

De igual modo, Espadas ha comentado que, "ante un sistema colapsado que ha renunciado a llevar un control como debería de la situación de positivos que permanentemente se produce en el sistema, y que cuando la gente quiere notificarlos ni siquiera se le coge el teléfono o la aplicación no responde, ya el colmo es no ser capaz de trasladar a los datos, aunque sea tarde, a la incidencia acumulada real de contagios, y por tanto de pruebas positivas de autotest a los que hemos obligado a la ciudadanía a hacerse".

"A MORENO SE LE ESTÁ PONIENDO MÁS CARA DE AYUSO"

"El sistema está desbordado, y la gente lo sabe, que hay muchos positivos que ya no se han tenido en cuenta, que no están en las estadísticas", según ha advertido Espadas, quien ha agregado que él no se ha creído en "estos meses" de pandemia "los datos de Madrid, ni desde luego ahora", y ha señalado que, en Andalucía, "ante la situación de colapso y desborde del sistema sanitario", al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se le está poniendo más cara de Ayuso", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, "y menos de persona seria o rigurosa que esté al frente de una situación de desbordamiento como estamos viviendo".

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, ha considerado que "no entiende la decisión de la Consejería de Salud de no contabilizar los positivos de los que informan los ciudadanos realizados con test comprados en la farmacia", ya que para saber cómo va la evolución de la pandemia es necesario tener en cuenta todos los positivos que estén hechos con las garantías adecuadas, según ha explicado el sindicato en una nota.

Castilla ha relacionado esta decisión con el hecho de que los datos de incidencia acumulada estén bajando en Andalucía, y subiendo, todavía, en el resto de España, salvo Madrid, donde también siguen esa misma política de no contabilizar los auto test: "estamos hablando de una infranotificación, que aporta resultados que no son reales", ha advertido a la líder sindical.