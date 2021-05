Eslovenia pide un instituto de la UE que evalúe "sin criterios selectivos" el Estado de Derecho en cada país

El primer ministro esloveno, Janez Jansa, ha pedido este miércoles crear un instituto a nivel de la Unión Europea sobre Derecho Constitucional que evalúe "sin criterios selectivos" la situación del Estado de Derecho en cada país.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo tras una reunión virtual con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y los líderes de los grupos politicos, el primer ministro ha desgranado las prioridades de la próxima presidencia semestral de Eslovenia, entre las que se encuentra la mejora del Estado de Derecho.

"El Estado de Derecho no es algo aleatorio y no es una ley selectiva. Debemos asegurar que se da el mismo trato a todos los Estados miembros y no usar criterios de forma selectiva, en ese marco se podrán hacer progresos", ha asegurado, en línea con las críticas de algunos socios europeos contra los mecanismos comunitarios.

En medio de las críticas a Jansa por la situación de los medios de comunicación en el país, el mandatario esloveno ha defendido crear un instituto sobre Derecho constitucional para evaluar a los Veintisiete de forma neutral. A su juicio, esta nueva institución centrada en el Derecho constitucional debe basarse en el trabajo de la Comisión de Venecia. "Sería útil tener una institución europea para Estado Consitucional", ha opinado el líder esloveno.

Este anuncio llega en un momento en el que Bruselas pretende llevar a cabo una evaluación del respeto a los derechos fundamentales en el seno de la Unión Europea con un nuevo informe anual, en línea con el compromiso reforzado de velar por la aplicación de los derechos humanos y cuando surgen denuncias sobre el acoso a la prensa en algunos socios del bloque.

LA AMPLIACIÓN, UNA RESPUESTA A LOS PAÍSES DEL ESTE

Durante la rueda de prensa, en la que ha eludido responder a varios periodistas sobre temas internos eslovenos, Jansa ha defendido también que la política de Ampliación debe volver a ser una de las prioridades de la agenda europea y ser una apuesta estratégica de la UE para relacionarse con los Balcanes y el Este de Europa.

Jansa ha planteado volver a dar brillo a la perspectiva europea y, sin entrar en la polémica sobre redibujar las fronteras de los Balcanes, se ha mostrado a favor de integrar en Schengen a Croacia, así como a Bulgaria y Rumanía, insistiendo en que es la respuesta a problemas como la influencia de otras potencias en el Este de Europa.

"Si la Ampliación estuviera más alto en la agenda europea, la UE estaría en una mejor posición", ha valorado, al tiempo que ha prometido centrar los esfuerzos en lograr avances con los Balcanes, a los que ha convocado a una cumbre informal el próximo octubre.

"Ser parte de la UE fue la respuesta para nosotros y debe serla para otros vecinos. Aunque no podemos hacerlo de un día para otro y sin el consenso de todos", ha apuntado el primer ministro de Eslovenia, Estado que ingresó en la UE en la gran ampliación de 2004 junto a Chequia, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.