El error tuitero de Sánchez sobre la gota fría que ha provocado críticas en redes sociales

Pedro Sánchez ha cometido un pequeño error a través de su cuenta de Twitter que ha sido muy criticado a través de las redes sociales. El presidente lanzó este tuit alabando la labor de la UME y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo en las zonas afectadas por las inundaciones provocadas por la gota fría.

La @UME, las FCSE y los servicios de emergencias trabajan a esta hora, y lo harán durante toda la noche, para minimizar los efectos de la #DANA. Nuestro agradecimiento a su labor y toda nuestra solidaridad con los miles de personas afectadas por las lluvias torrenciales. https://t.co/v1EWp2Ysmi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de septiembre de 2019

Pedro Sánchez cometió un error a la hora de mencionar a la Unidad Militar de Emergencias, citando sin querer a una de las empresas discográficas más grandes del planeta. Un error que algunos de los usuarios que tienen menos simpatía por el presidente en funciones no le han perdonado.

"No sabes twittear, vas a saber gobernar", dice uno de estos seguidores.

"No me extraña que Pedro Sánchez no sea capáz de gobernar", dice otro, que aprovecha para reivindicar la equiparación salarial entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Pedro Sánchez se ha desplazado hasta la zona afectada y ha afirmado en Los Alcázares (Murcia) que el Gobierno de España "va a ayudar a recuperar y reconstruir las zonas afectadas", aunque ha asegurado que aún es muy pronto para evaluar todos los daños.