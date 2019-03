Errejón planta cara a la "barbarie" de Casado y de quienes están al servicio de "ladrones y privilegiados"

"El PP presentan perfiles para dividir, nosotros maestros, médicas, sindicalistas", defiende

El precandidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha "fardado de equipo" al presentar a los candidatos y candidatas que le acompañan en su lista a primarias para, todos juntos, plantar cara al discurso "de la barbarie" que promueve el líder del PP, Pablo Casado.

Acompañado por la alcaldesa y precandidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena, Errejón ha llamado a darle la vuelta a las elecciones porque "el problema es que votan más en Goya que en Carabanchel" y todo con el fin de poner al frente de las instituciones a personas que estén al servicio de la ciudadanía y no "al servicio de ladrones y privilegiados".

Precisamente en el centro cultural Lázaro Carreter, en Carabanchel, ha tenido lugar el acto de presentación de candidaturas, que pueden votarse hasta el lunes en participa.masmadrid.org. Con el 'Respect' de Aretha Franklin ha dado comienzo el acto, que ha terminado con el 'Si me das a elegir', de Los Chunguitos, ya convertidas en las canciones clave de Más Madrid, plataforma que las hizo sonar en el mismo orden en el acto de presentación hace un mes.

Ante un salón de actos lleno, con intérprete de lengua de signos y ludoteca para los más pequeños, Errejón ha "fardado de equipos", compuestos tanto para la ciudad como para la Comunidad por "mucha gente que ha dado un paso que no es sencillo", el de pasar a la política.

"Todos nos quejamos de que la política institucional atrae perfiles muy grises y a menudo mezquinos", ha comenzado el candidato, que ha puesto como contrapeso la decisión de "buena gente, con una trayectoria de compromiso", que da el salto a la política "no ganando nada sino para mejorar la ciudad".

"QUIÉN NOS DIRÍA QUE ÍBAMOS A ECHAR DE MENOS A RAJOY"

"Estamos convencidos de que juntos somos más fuertes, de que la cooperación suma más que la división", unas frases dedicadas a Pablo Casado, que estaba presentando en el mismo momento a sus candidatos. "Quién nos diría que íbamos a echar de menos a Mariano Rajoy", ha ironizado. Y es que el presidente del PP está "jugando el juego de la división, la idea del odio al diferente, que sólo siembre dolor y barbarie".

"Ellos presentan perfiles (en las candidaturas) para dividir, nosotros maestros, médicas, sindicalistas que trabajan para reconstruir la sociedad", ha contrastado y todo porque "Madrid es otra cosa". Y esa "otra cosa" se refuerza con candidaturas que "construyen lazos, reconstruyen la sociedad" y gobernando para todos, no para sus electores.

Errejón pide poner al frente de las instituciones a quienes realmente se preocupan por ellas y por los servicios públicos, no a quienes "han troceado y malvendido el Metro", a quienes "han regalado la sanidad a fondos buitre". Y todo poniendo "el talento por encima de las siglas para gobernar para todos" y dejando claro que "Madrid es una muralla frente al discurso del odio, la discriminación y del sálvese el que pueda".

Su número dos, Clara Serra, ha llamado a mover del poder a un PP que concibe lo público como si fuera de su propiedad, como si fuera su "chiringuito". Ha puesto como ejemplos "el coche que emplea (la candidata del PP a la Comunidad) Isabel Díaz Ayuso para ir a actos electorales, cuando Esperanza Aguirre aparcaba en la Gran Vía como si fuera suya o Cristina Cifuentes, que ha utilizado la universidad pública como si le perteneciera".

PUEBLO SOLIDARIO CONTRA GOBERNANTES CRUELES

"No soportan perder lo que consideran suyo" y por eso en estos cuatro años el Gobierno de la Comunidad se ha dedicado a "boicotear" al Ayuntamiento de Madrid mientras que los populares se dedicaban a hacer "nada".

También ha hecho un repaso por algunas de las últimas declaraciones de Pablo Casado, con la prórroga de la estancia en el país a mujeres en situación administrativa irregular que dieran a sus hijos en adopción, algo que ha tildado de "barbaridad y crueldad". Aquí se enfrenta un "pueblo solidario", como lo demostró Madrid en el 11M, con la postura de "gobernantes crueles". Lo que defiende Más Madrid es "poner la solidaridad en el centro".

En al acto han tomado la palabra algunos candidatos, como el psiquiatra Diego Figuera, que ha relatado cómo conocer a Manuela Carmena el pasado San Isidro, en la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad, le hizo reactivar su militancia y compromiso.

"Pensé que el sueño era posible", ha explicado tras confesar que se produjo un "flechazo mutuo". Propone en sanidad una unión entre profesionales, movimientos ciudadanos y técnicos para "hacer una cosa mejor que con el PP".

Alicia Gómez Benítez es abogada laboralista, ya casi jubilada, y sindicalista. Con una trayectoria "muy a pie de calle" le dijo 'sí' a Errejón porque puede aportar toda su experiencia en la administración de justicia, de donde conocía a Carmena, "Manola", como la ha llamado, de quien ha dicho que era su "referente durante años".

"Es casi imposible decir que no cuando ves una sociedad que retrocede, que el mundo laboral pierde derechos a pasos agigantados, que se dan pasos atrás en medio ambiente, sanidad, feminismo... ¿He luchado tanto para al final, cuando estoy cansada, rendirme? No", ha señalado y terminado con "no todo es negro" y hay mucho en lo que avanzar.

Héctor Tejero Franco es investigador contra el cáncer y en los últimos años milita en movimientos sociales contra el cambio climático. Da fe desde su experiencia que la gestión del PP con la ciencia ha sido "nefasta" y "precaria" con los investigadores. "Se pueden hacer cosas", ha defendido y más en este momento, cuando hay que tomar decisiones claves ecológicas en los próximos diez años.