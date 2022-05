ERC acusa al PSOE de no ayudar ante la nueva decisión de revisar indultos

ERC ha acusado al PSOE de tensionar "de manera brutal e innecesaria" la relación con los republicanos después de que este martes el tribunal Supremo haya rectificado su criterio inicial y ahora revise la concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados a prisión por el procès.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado en declaraciones en el Congreso que hay una parte del poder judicial, "del Estado profundo que ha declarado la guerra a unas ideas, a unos partidos y a nosotros" y que el PSOE "podría hacer muchísimas más cosas, que no hace".

"Y no podemos blanquear la actitud del PSOE en esto, podría hacer muchísimas más cosas que no hace. Jamás ayuda y está tensionando de manera brutal e innecesaria la situación", ha avisado Rufián tras insistir en que lo que no hagan los partidos de izquierda ahora no lo van a poder hacer si gobierna la derecha y la ultraderecha.

El portavoz de ERC ha señalado, no obstante, que su formación siempre estará sentada en la mesa de diálogo y de la negociación porque "es la ideología de los más" aunque todavía no hay fecha para un próximo encuentro entre el Gobierno central y el de la Generalitat de Cataluña.