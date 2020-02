Elisa Beni critica la separación de poderes y las redes la retratan con sus propias palabras: “He cambiado”

La periodista Elisa Beni ha provocado las burlas en redes sociales después de que saliera al paso para criticar que la separación de poderes argumentando que el Consejo General del Poder Judicial lo deben designar los partidos políticos. Unas burlas que las han provocado las propias palabras de la tertuliana televisiva hace dos años en un artículo de opinión en el que aseguraba algo muy diferente.

Durante una discusión en redes sociales sobre la nueva ley disciplinaria de los jueces en Polonia, un usuario subrayaba a Elisa Beni que España debía cumplir con la encomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción sobre la “politización” del sistema judicial. Y es que, en España, el CPGJ lo designa el Parlamento, a diferencia de como era antes de comienzos de este siglo, en los que eran designados por los propios jueces. Algo que intentó modificar el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por medio de una propuesta de modificación de ley que no salió adelante.

En cualquier caso, la resolución del Parlamento Europeo se aprobó, que es lo importante. https://t.co/ESOVa7XL5Y

Ahora, a ver si el PSOE y Unidas Podemos hacen caso a lo que exige GRECO y acomodamos nuestra legislación a lo que nos pide Europa. — Juan (@JMGaAn) January 24, 2020

Para sorpresa de sus seguidores, Elisa Beni se manifestó en contra de que sean los jueces quienes se elijan a sí mismos: “Eso carece de enganche con ninguna legitimidad democrática. ¿Unos señores que aprueban un examen, votándose entre ellos para gobernarse ellos? Eso no va a volver a pasar. La única vez fue un desastre”.

A elegir entre vosotros la mayoría (12) de los que os gobiernen? Eso carece de enganche con ninguna legitimidad democrática. Unos señores q aprueban un examen,votándose entre ellos para gobernarse ellos? Eso no vs a volver a pasar. La única vez fue un desastre — Elisa Beni (@elisabeni) January 24, 2020

Otro usuario salía al paso para recriminarle que el CGPJ es “un órgano de gobierno” y que es “legítimo y democrático que los elijan entre sus miembros”. Pero Beni continuaba en sus trece: “Que no. Que los poderes del Estado emanen de la soberanía popular. El pueblo. Esa es la base de la democracia”. Además, la periodista instaba a todos los que le respondían a que dieran “argumentos que se sostengan”.

Que lio tienen algunos (incluso jueces) con esto... No.Que los poderes del Estado emanen de la soberanía popular. El pueblo. Esa es la base de la democracia ������ https://t.co/gKrqMRcFuD — Elisa Beni (@elisabeni) January 27, 2020

UN GIRO DE GUION

En ese momento, otro usuario lanzaría una respuesta que cambiaba drásticamente la discusión y que dejaba en fuera de juego a Beni: “Yo tengo unos argumentos buenísimos. Mira, los escribiste tú misma. Cuando gobernaba el PP. Lo que estremece de verdad son algunos cambios de criterio según quien gobierne... ”. Junto al mensaje, venía acompañado un artículo de la periodista en eldiario titulado 'Juego de Cromos' en el que criticaba en 2018 lo que ahora defendía: que los partidos políticos designaran los vocales del CGPJ.

Yo tengo unos argumentos buenísimos. Mira, los escribiste tú misma. Cuando gobernaba el PP. Lo q estremece de verdad son algunos cambios de criterio según quien gobierne...https://t.co/qcZAv0zv50 — Javier Pérez Minaya �� (@JavierPrezMinay) January 27, 2020

Un giro de guion espectacular, pero que no pareció ser suficiente para convencer a Beni que, lejos de retractarse, admitió que “ha cambiado” de opinión. “No he cambiado por eso ni cuando llega Sánchez. Cambié antes. Cambié cuando descubrí como un grupo de togados coordinados puede actuar con impunidad y eso ocurrió con el Caso Hija de Marchena”.