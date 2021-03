Las palabras de Echenique al saber que la Fiscalía le está investigando: "Normalidad democrática"

Este jueves la Fiscalía del Tribunal Supremo y un juez de la Audiencia Nacional han abierto sendas diligencias de investigación penal para determinar si el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, alentó con un tuit los graves disturbios por la detención del rapero Pablo Hasél. Tras las denuncias presentadas por los sindicatos policiales CEP, el SUP y UFP, y por la formación política Vox, tanto el Supremo como la Audiencia Nacional han decidido abrir diligencias de investigación.

EFE/Zipi POOLZipi

La reacción de Echenique no se ha hecho esperar y ha compartido su opinión a través de su cuenta de Twitter: "Meten en la cárcel a un rapero por poner tuits. La gente se manifiesta para denunciarlo. Pongo un tuit apoyando a los manifestantes. Me abren diligencias por poner ese tuit", ha enumerado el portavoz de Unidas Podemos.

"Se nos está quedando una "normalidad democrática plena" del siglo XXI que da gusto verla, oye", ha reprochado finalmente Echenique.

Se nos está quedando una "normalidad democrática plena" del Siglo XXI que da gusto verla, oye. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 4, 2021

El polémico tuit de Echenique

El pasado 17 de febrero, el portavoz de Unidas Podemos estuvo en boca de muchos por sus comentarios en las redes sociales. Aprovechando una nueva noche de disturbios por culpa del a detección y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, Echenique escribió un tuit que generó mucha polémica.

"Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contudencia", escribió el portavoz de la formación morada.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

Un mensaje que no quedo exento de polémica y sobre este mensaje se han abierto las diligencias previas, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. No obstante, los comentarios negativos no sirvieron para que Echenique cargara de nuevo días después. Esta vez lo hizo compartiendo un vídeo en el que varios policías cargaban contra los manifestantes, dando a entender que los culpables de los disturbios fueron ellos. Los comentarios de los usuarios, una vez más, se le pusieron en contra.