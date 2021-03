Dudas sobre si Toni Cantó podrá ir en las listas del PP por Madrid: decidirá la Junta Electoral

Uno de los protagonistas de este jueves es el actor y político, Toni Cantó, hasta la semana pasada en las listas de Ciudadanos y, a partir de ahora, en las listas del Partido Popular para las elecciones del 4 de mayo como independiente.

Una incorporación no exenta de polémica ya que aún no está muy claro si Isabel Díaz Ayuso estaba al corriente de la misma o si, incluso, está a favor de que el político valenciano vaya en su lista. Pero no es la única duda sobre el futuro, a corto plazo, de Toni Cantó.

Tras confirmar él mismo en varios medios de comunicación, como COPE, que está dispuestos a presentarse junto a Díaz Ayuso por Madrid, ha saltado la duda ¿puede presentarse como candidato en Madrid si no está empadronado en algún municipio de la comunidad madrileña?

Hasta hace unas semanas Cantó estaba empadronado en la comunidad valenciana, requisito también imprescindible para ejercer como político en las Cortes valencianas. ¿Ha cambiado el empadronamiento?

Según ha reconocido en una entrevista al Programa de Ana Rosa de Telecinco: "Levo unos días empadronado en Madrid para buscar trabajo".

Pero ¿sirve estar empadronado solo unos días antes de que se hagan públicas las listas de un partido?

Empadronamiento imprescindible para ser candidato

La Ley Electoral de la Comunidad de Madrid establece que los requisitos para ir en las listas electorales según la Asamblea de Madrid son:

No estar incursas en causas de inelegibilidad desde el mismo día que se presente la candidatura hasta cualquier momento posterior al día de la celebración de los comicios.

Tener la condición de madrileños, esto es, tener la vecindad civil en alguno de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

Tener la mayoría de edad (18 años).

Estar inscritos en el censo electoral para las correspondientes elecciones. El art.7.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) flexibiliza este requisito para quienes aspiraran a ser candidatos y no figuren en el censo electoral, siempre y cuando acrediten fehacientemente que reúnen las condiciones para ello.

La ley estatal, laLOREG, que en su artículo 39 recoge que el censo se cierra dos mese antes. También el Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia sobre este asunto, y establece que para las elecciones autonómicas lo esencial es la vecindad administrativa y figurar en el censo de la comunidad.

Esto significa que el resto de partidos o agrupaciones ciudadanas o independientes que se presenten a las elecciones del 4 de mayo podrían presentar una reclamación. Sería entonces la Junta Electoral Central la que tendría que dirimir si admite o no la presencia de Toni Cantó en las listas del PP.

Agradecimiento a Casado y a Ayuso

Sobre la polémica de si Isabel Díaz Ayuso estaba al corriente de su incorporación a su candidatura o si ha sido un empeño de Pablo Casado, lo que significaría una imposición, Cantó ha contado a Carlos Herrera como se ha fraguado su incorporación a esa candidatura: "Se pusieron en contacto conmigo hace un par de semanas para ver si la diputación de Alicante corría peligro tras las mociones de censura presentadas en Murcia y Castilla y León. Yo no tenía ni idea porque este tipo de decisiones las tomaba un grupo reducido de Cs". Esta semana, el actor recibía una llamada de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, para tantearlo de cara a una posible colaboración en campaña. "Después hablé con Isabel (Díaz Ayuso) y con Casado y he de agradecer a ambos públicamente que pueda entrar en sus listas como independiente".