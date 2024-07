Sánchez, en el balance del curso: "La Abogacía del Estado lo que ha hecho es defender la presidencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hecho balance del curso político antes del paréntesis veraniego, recuperando un encuentro con lso medios que fue suspendido en 2023 por la celebración de las elecciones del 23 de julio:





"Es un no caso (en referencia al caso Begoña Gómez)"

Una comparecencia muy esperada ante la necesidad de escuchar al presidente del Gobierno hablar del caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez y por el que ayer "no prestó declaración" ante el juez Peinado, acogiéndose a su derecho a no declarar; caso por el que después presentó una querella por prevaricación contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Lejos de dar explicaciones al respecto, Pedro Sánchez ha dicho que "yo respondo, otra cosa que se considere que no es así. Lo he explicado en numerosas ocasiones y suficientes en el Congreso de los Diputados. Insisto es un no caso que viene derivado de la frustración y la impotencia de una oposición que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas y a la que su socio de la ultraderecha les ha abandonado y que tiene un fracaso estruendoso de su proyecto político".

El jefe del Ejecutivo ha comenzado haciendo un repaso a las leyes, mejor decretos leyes que han aprobado a lo largo de los últimos ocho meses: "no hemos parado", ha dicho y le ha lanzado un mensaje a la oposición: "El pasado verano no fue azul y no lo va a ser este ni el siguiente ni el siguiente".

Asegura que en estos tiempos de bulos es "mal tiempo para los agonías, en especial para los miembros de la oposición". Por lo que se ha felicitado por los resultados económicos, "me han oído decir que la economía española va como un tiro y ahí están los resultados del crecimiento económico. Debemos estar orgullosos por el crecimiento económico en un entorno global de dos guerras".

Y ha descartado convocar elecciones y dejar de ser chantajeado por los independentistas, "¿por qué no convoco?, porque los ciudadanos han votado este Gobierno, a lo mejor los que quieren elecciones no son la opinión pública, sino la publicada".

Lo raro hubiera sido "que Page apoye al Gobierno"

Sánchez se ha adelantado a las preguntas de los periodistas sobre el acuerdo alcanzado con ERC para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat de Cataluña para asegurar que "es importante recordar que mi administraciónheredó del PP la mayor crisis territorial de la historia. Una crisis que tuvo efectos adversos y que dañó severamente la reputación de España y que quebró algo fundamental, la convivencia entre catalanes y el resto de españoles".

"Hoy Cataluña y España están mejor que respecto a 2017", asegura alabando la ley de amnistía y afirma "que es un logro de todos los españoles". Defiende el acuerdo entre su Gobierno y ERC diciendo que "no me va a dar lecciones el partido que cuando gobernó recortó el estado de bienestar".

Ha aprovechado la rueda de prensa para atacar al barón socialista,Emiliano García Page, que no está de acuerdo con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y ERC, "lo raro es que hubiera apoyado a lo hecho por el Gobierno", ha dicho del presidente de Castilla-La Mancha.

"Lo que hace más fuerte a España y a las Comunidades Autónomas son gobiernos que no abren sus puertas a las universidades privadas frente a las públicas como hace Madrid, que no favorecen a la sanidad privada frente a la pública como hace Madrid".

Para aquellas comunidades que han recurrido la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional les ha adelantado que "van a perder sus recursos".





La Abogacía del Estado defiende la presidencia del Gobierno

"¿Qué puede decir la oposición que fue partícipe de lo que ocurrió en 2017 y ante un gobierno que gobierna? Pues fabula, a todo lo llama golpe de Estado, a la ley de amnistía la llama golpe de Estado... Hay un Gobierno que gobierna y una oposición que fabula".

"La abogacía del Estado lo que ha hecho es defender la presidencia de España, la institución de la presidencia de España. Quiero destacar el montaje que vivimos ayer, ver a las organizaciones derechistas luchar por quién entraba en la Moncloa fue un espectáculo bochornoso".

Querella de VOX, y creer en la Justicia

"Desde que irrumpió VOX en la vida política no ha hecho otra cosa que judicializar la política. Es muy patético y bochornoso lo que ocurrió ayer por querer estar en la testifical. VOX, Manos Limpias, Hazte Oír...Para ellos soy un dictador, no sé cuantos golpes de Estado he dado, no sé hacia que país sudamericano vamos...", se ha jactado.

Acuerdo con los agentes sociales sobre pensiones

Sánchez reivindica que con el Gobierno de coalición España "se ha recuperado y no se ha roto nada, se ha reducido el déficit público y además, vamos a acabar con 9.000 millones de euros en la hucha de las pensiones".

El presidente del Gobierno ha anunciado el acuerdo alcanzado con los agentes sociales que permitirá mejorar la compatibilidad de la pensión con el trabajo para "garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas".

Además, permitirá aprovechar mejor los recursos de las mutuas y regulará el acceso a la jubilación de las profesiones "especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos", ha añadido.

Llamamiento a la transparencia en Venezuela

Además de recordar que España es uno de los países que ha reconocido el estado de Palestina y pedir que cese la guerra en Oriente próximo, por primera vez se ha pronunciado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela desde las elecciones del pasado domingo.

Como gran parte de la comunidad internacional y ante la falta de transparencia del régimen de Maduro que se ha autoproclamado ganador de las elecciones, Sánchez ha asegurado que el Gobierno de España "seguimos con preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela. Es importante la transparencia se tienen que conocer las actas de todas las mesas".