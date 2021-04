Díaz defiende la experiencia de gobierno de Podemos frente al "despojo" de los servicios públicos en Madrid

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves la experiencia de gobierno de Podemos frente a un Ejecutivo madrileño que, a su juicio, ha dejado en un "absoluto despojo" los servicios públicos como la educación y la sanidad y han dejado "tirados" a los ciudadanos durante la pandemia.

"Frente a lo que dicen, hemos demostrado que sí sabemos gestionar. En Madrid más de 600.000 personas se han acogido a un ERTE, más de 3.500 millones de euros han ido para proteger socialmente a nuestras gentes, un tercio de los autónomos estuvieron protegidos y nunca en la historia de España tuvo tanto gente protección social. Es falso el relato de que ellos son los que dan y saben gobernar", ha dicho durante el acto de presentación de la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas.

Por ello, la política gallega quiere que entre su partido en Madrid "para gestionar para la gente, a la que desde la mano tendida, con mucho calor y amor les digamos que tienen esperanza y les digamos con la mayor dosis de amor y paz que sí podemos cambiarlo todo".

Díaz también ha pedido al PP que "deje de frivolizar" con la palabra libertad, "que no es un señuelo, no es un logo de campaña, que ha costado mucho al pueblo conseguirla". "No juguemos con nuestras palabras", ha pedido.

"PABLO LO HA VUELTO A CONSEGUIR, NOS HA DADO ESPERANZA"

La vicepresidenta ha tenido bellas palabras para Pablo Iglesias, porque con él encabezando la candidatura de Unidas Podemos en Madrid "lo ha vuelto a conseguir". "Nos ha dado esperanza. Nos ha dicho que es posible ganar. Hago aquí un llamamiento para que nos emocionemos para ganar Madrid. Madrid es de todos. Aquí estamos para trabajar por el bien común", ha añadido.

"Hablar de Pablo es hablar de política. Pablo ya está siendo el hombre que lo emocionó todo. Pablo rompió el bipartidismo. Ya nunca va a ser nada igual. Es capaz de cambiar la historia del país, es el Pablo que está peleando por su gente, su pueblo. Nos ha demostrado también que podíamos gobernar para la gente, desplegando el mayor escudo social en este país. Pero queremos más. Tenemos casi cuatro millones de personas en paro para esa gente. Ese es el Pablo que construye, no de la destrucción, que nos hace sentir maravillosas", ha proseguido.

La ministra de Trabajo ha nombrado durante su intervención a algunos miembros de la lista como Julio Rodríguez, Beatriz Gimeno o Agustín Moreno, "que es casi es como mi padre, que se ha dedicado siempre a defender a la mayoría social".

"Frente a su política del no, del odio, del miedo, hay otra política de las construcción, del amor, del diálogo, el cariño, la diversidad. Necesitamos que la Comunidad se entregue barrio a barrio porque necesitamos cambiar el Gobierno de Madrid", ha concluido Yolanda Díaz.