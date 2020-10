PP desdeña la moción de Vox y no tiene “prisa” para decidir no o abstención

El Partido Popular ha restado este miércoles importancia a la moción de censura presentada por Vox, aún no ha debatido si votará no o se abstendrá y no tiene prisa para hacerlo porque no quiere alimentar públicamente el debate sobre una moción de censura abocada al fracaso.

Así lo ha aseverado el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ante los periodistas ha señalado que su partido no actúa con los tiempos de sus adversarios sino por su criterio propio.

Después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar abogase el lunes por el no y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se posicionase ayer en el sí o la abstención, Martínez-Almeida ha señalado que agradecen todas las opiniones pero que más allá de optar de decidir el rechazo aún no se ha debatido el sentido del voto.

Todavía no se ha tomado la decisión y la tomaremos cuando proceda, sin prisas. No se ha fijado la fecha para el debate y lo que no vamos a hacer es alimentar públicamente un debate sobre una moción de censura condenada al fracaso, ha afirmado el dirigente del PP.

Y, a preguntas de la prensa durante un acto municipal, ha señalado que la moción solo beneficia a Vox y al PSOE porque Pedro Sánchez está encantado mientras que para el PP es una cuestión relativamente menor ante la actual situación política, económica, social y sanitaria. EFE