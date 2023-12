Descartan la implicación de terceras personas en el crimen de Sigüeiro (A Coruña) y la puerta del piso no estaba forzada

El alcalde de Oroso señala que "no llevaban muchos meses" viviendo en la localidad y no eran usuarios del Servizo de Axuda no Fogar

La Guardia Civil investiga la aparición de los cuerpos de un matrimonio de octogenarios que residían solos en un piso de Sigüeiro, perteneciente al ayuntamiento coruñés de Oroso, de la que descartan la implicación de terceras personas ya que la puerta del domicilio no estaba forzada.

Así lo ha declarado ante los medios el alcalde de Oroso, Alex Doval, que ha puntualizado que, por el momento, "es temprano" para determinar si es un crimen de violencia machista, ya que se encuentra en investigación, y, ha añadido, que las muertes "fueron violentas".

El matrimonio, ha detallado, "no llevaba muchos meses" viviendo en Sigüeiro, "no estaban empadronados" y en los Servicios Sociales "no consta" que fuesen usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y "ni siquiera" realizaron una consulta en el departamento.

Los cuerpos del hombre de 88 años y de la mujer 80 fueron encontrados en la mañana de este viernes por un familiar que acudió al domicilio situado en unos edificios de la calle Castaños. "Entiendo que al no darles respuesta se acercó a la vivienda y se encontró la escena", ha señalado el alcalde.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha tenido conocimiento de los hechos sobre las 11,15 horas de la mañana y, a su vez, este servicio ha dado la alerta a la central del 112 para solicitar la intervención de las fuerzas del orden.

El 061 envió una ambulancia de soporte vital básico con un equipo de Atención Primaria al lugar, pero los profesionales sanitarios tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de las dos personas.

Pasado el mediodía, llegaron al lugar efectivos del Servicio de Criminalística, así como la jueza y el forense. Sobre las 15,00 horas procedieron al levantamiento de los cadáveres.