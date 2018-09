Delgado se defiende en el Senado entre gritos de "dimisión" del PP

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido hoy a su primera pregunta en la sesión de control en el Senado sin entrar en la polémica sobre las grabaciones de la comida compartida con el excomisario José Villarejo, pero ha tenido que afrontar los gritos de "dimisión, dimisión" desde la bancada del PP.

Tras la pregunta, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha tenido que mandar callar a varios de los senadores, ante los gritos de "dimisión, dimisión" que se oyeron desde las bancadas populares y el barullo que se generó en el hemiciclo.

La senadora del PP Esther Muñoz se ha dirigido en numerosas ocasiones a Delgado llamándola "todavía ministra", la ha acusado de mentir, y ha finalizado su intervención instando a la ministra que "dimita ya" y no espere a su reprobación, que se votará esta tarde en el Senado a instancia de los populares.

Pero Delgado no ha querido entrar en las acusaciones de Muñoz, a la que ha replicando llamándola "todavía portavoz de Justicia del PP", y le ha dicho que no va a contestar a sus afirmaciones "porque no lo merece".

Delgado se ha limitado a ratificar, sobre los indultos que el Gobierno ha respetado "escrupulosamente" la independencia judicial, y es el anterior Ejecutivo del PP el que ha intentado interferir en el poder judicial "sistemáticamente".