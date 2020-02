Delcygate: el asistente de Ábalos se negó a identificarse y permaneció hasta la madrugada en Barajas

La noche del domingo 19 al lunes 20 de enero de este 2020 fue de todo menos tranquila y sosegada en la Terminal Ejecutiva de Barajas. Así lo muestra el acta que ante notario ha dejado este vigilante de seguridad del aeropuerto y que como cuenta COPE desmiente al ministro de Fomento y confirma que Delcy Rodríguez sí pisó nuestro territorio sin pasar por ningún control. Este acta deja más detalles interesantes.

Por ejemplo el papel que esa noche desempeñó el asistente / escolta de Ábalos. Es Koldo García Izaguirre -calificado por su entorno como algo más, como 'su hombre para todo'- y que le acompañó esa madrugada. Este vigilante asegura que entre las doce y diez de la noche y las doce y veinticinco le pide su identificación a lo que él se niega: 'Yo no tengo por qué identificarme'. Cuando la delegación venezolana es alojada en la zona VIP, es García Izaguirre el que se queda acompañándoles en todo momento. El ministro se marcha de las instalaciones a las 02.15 horas.

Las cintas de Barajas desmontan la versión de Ábalos: Delcy Rodríguez entró en España Las imágenes, según fuentes policiales a COPE, reflejan un 'trasiego inusual' de personal y a la vicepresidenta accediendo a España "sin cumplir trámites" Juan Baño 20 feb 2020 - 10:55

Pero este 'hombre para todo' de Ábalos es algo más que un acompañante y se demuestra en una petición que hace unos minutos después de irse el ministro. Este vigilante ve como a las 02.25 horas llega a la terminal la tripulación del vuelo de Caracas. En ese momento escucha cómo García Izaguirre intenta convencerles de que ese mismo avión privado salga con destino a Turquía lo antes posible y llevando a los pasajeros con ellos. Una presión a la que el personal de la aerolínea Sky Wallet se niega porque tienen que descansar. El vuelo, le dicen, no puede salir hasta las dos de la tarde de ese lunes. Es decir, doce horas después. Este empleado asegura que él estuvo hasta las seis de la madrugada en esa apertura del filtro de seguridad porque el inspector de guardia le comunica que hay otro vuelo de otra compañía que despega a esa hora. En ese tiempo afirma que pudo ver el dispositivo policial especial y extraordinario que se montó y que estuvieron todo el rato transitando por las salas que componen la zona VIP.

El trabajador abandonó su turno a las seis de la madrugada pero en esa noche vio otro detalle muy relevante. En torno a las dos de la madrugada 'el personal de Sky Wallet trasladó dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas'. Antes de irse a descansar afirma que redacta una informe detallando que 'José Luis Ábalos y tres personas más accedieron a una zona restringida sin pasar por las medidas de seguridad y acompañados por Comisarios de Policía Nacional del aeropuerto de Barajas'.

LA SALIDA DE ESPAÑA DE DELCY RODRÍGUEZ

Este vigilante se marchó a las seis de la mañana a su casa a descansar. Acabó su turno y no regresó hasta las once de la noche. Como cada día a su rutina. Sin embargo, al llegar recogió los informes y la documentación de ese lunes día 20. En ella, asegura, pudo leer el informe que redactaron los compañeros a los que dio el relevo, los pertenecientes al turno de mañana. Este recoge una incidencia con la pasajera del vuelo de Caracas que no quería pasar las medidas de seguridad y que iba en un vuelo de Qatar Airways. Era Delcy Rodríguez y su destino, Doha.