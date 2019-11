El PP deja a Sánchez todo el peso de una hipotética repetición electoral

El PP no se plantea el escenario de una tercera repetición electoral porque fracasen las negociaciones con ERC para investir a Pedro Sánchez y en todo caso traslada toda la responsabilidad de lo que pueda ocurrir al líder socialista, al que reprocha haber eludido cualquier diálogo con los populares.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, para quien Sánchez decidió nada más celebrarse las elecciones "poner a España en manos de un fugado y un encarcelado", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont y al líder de ERC condenado por el "procés", Oriol Junqueras.

Maroto ha subrayado que el líder socialista ni siquiera quiso atender en la noche electoral la llamada del candidato del PP, Pablo Casado, para felicitarle por haber ganado los comicios, "porque no quería saber nada del PP" y había optado por seguir una vía que además de contar con Unidas Podemos pasa por la abstención de ERC.

"Desgraciadamente para los españoles, no hay ninguna otra opción que esté en la cabeza de Sánchez", se ha lamentado.

Por eso, el PP no quiere entrar en el debate sobre lo que puede ocurrir si fracasa esa "única vía" abierta por el líder socialista y remarca en todo momento que es Pedro Sánchez quien tiene toda la responsabilidad y al que le corresponde mover ficha y evitar una tercera repetición electoral.

Eso sí, Javier Maroto aclara que el PP "no es el partido del no es no, eso se lo dejamos a Sánchez", y enfatiza que Casado ha ofrecido al PSOE hasta doce pactos sobre cuestiones de Estado en las que el PP siempre estará dispuesto a participar.

Pero "si Sánchez es el problema y el PP es la solución, no se puede mezclar problema y solución en la misma receta porque sale mal, sale muy mal", ha advertido.

En esta línea, el portavoz del PP en el Cámara Alta reitera que el PP "no quiere convertir al problema que es Sánchez en la solución para España porque la receta saldría muy mal".