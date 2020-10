Declaran culpable de asesinato al hombre que mató a su excuñada en Albacete

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable del delito de asesinato al hombre que mató a cuchilladas a su excuñada en Albacete en junio de 2018, por considerarla culpable a ella y a sus padres de la separación de su mujer, según el veredicto que se ha dado a conocer esta tarde, tras varias horas de deliberación.

Así, el homicida se enfrenta a una posible condena de 25 años de prisión, más otros dos años por el allanamiento de morada, delito que también se ha considerado probado.

El portavoz del tribunal ha leído la relación de hechos probados esta tarde en el salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, tras cuatro días de juicio en el que la Fiscalía y la acusación particular refrendaban que el crimen fue un delito de asesinato, considerando que el acusado, M.R.G., actuó premeditadamente y con alevosía, atacando a la víctima por sorpresa, sin que ésta tuviera posibilidad de defensa, mientras que la defensa consideraba que fue un delito de homicidio.

El jurado ha considerado que existen pruebas para condenar a M.R.G. por el delito de asesinato, con una pena que el magistrado establecerá en la posterior sentencia, mientras que la acusación particular ha defendido que el criminal no solo no muestra ninguna empatía ni arrepentimiento, sino que la forma en que actuó marcan una personalidad fría, sin arrepentimiento futuro, por lo que la pena de 25 años sería una pena justa.

El tribunal ha considerado que, contrariamente a lo que M.R.G. dijo en su defensa durante el juicio, apuñaló a la víctima, de 40 años de edad, cuando no tenía mermadas sus facultades, consciente de lo que hacía, y que no se encontraba ni bajo los efectos del alcohol ni bajo los efectos del consumo excesivo de medicamentos, como el procesado alegó durante el juicio.

El crimen, tal como admitió el acusado, sucedió a primera hora del 4 de junio de 2018, cuando la hermana de la ex mujer de M.R.G. iba a salir de su casa para ir a trabajar.

El homicida la esperó en el descansillo y, al abrir la puerta, la empujó y entró con ella a la casa, apuñalándola en la espalda con un cuchillo de cocina y arrastrándola hasta otra estancia, donde la remató con un machete.

El representante de la Fiscalía se ha reiterado su posición a favor de que M.R.G. indemnice a la familia de la mujer asesinada de manera brutal e injustificada, aunque ha añadido que ese dinero no les va a devolver", y ha pedido que se mantenga la prisión provisional del procesado hasta que se conozca la sentencia. EFE

1011091