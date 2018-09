¿Debe dimitir Sánchez por su tesis? Los investigadores se dividen

En España, se leen en torno a 15.000 tesis doctorales anualmente y más de 55.000 personas estaban preparando su doctorado en 2015, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación. El esfuerzo es tan grande y el coste emocional, mental y físico tan alto, que muchos abandonan antes de finalizar y, en general, consideran un agravio cualquier intento de burlar la excelencia que se les supone a los doctorandos.

Hace unos meses, cuando se demostró que el hoy ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos, había plagiado su tesis y otras publicaciones, 377 investigadores, profesores universitarios y doctores de todo el mundo, firmaron un escrito exigiendo su dimisión. COPE ha contactado con algunos de ellos, para solicitarles una valoración sobre la tesis de Pedro Sánchez y saber si consideran que, al igual que el ex rector, debería dimitir por plagiarla.

José Manuel Peláez Ropero, investigador en el Centro de Estudios de Comunicación y Sociedad de la Universidad de Minho en Braga, Portugal, responde que "sí, rotundamente, si se demuestra que ha existido plagio por parte del Presidente Pedro Sánchez, debe dimitir de manera taxativa e inmediata". Aún así, puntualiza que "de momento, lo que yo he podido leer de esa tesis me confirma que no estamos ante una cuidada elaboración intelectual, pero nada más".

Maria Luz Rodrigo-Estevan, profesora titular del Departamento de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, dice que "las cuestiones de plagio del exrector de la Universidad Rey Juan Carlos están en los tribunales desde hace mucho tiempo, denunciadas por los docentes universitarios que vieron parte de su trabajo investigador volcado en la tesis del ex-rector, obviando las imprescindibles referencias bibliográficas que constituyen el fundamento de la escritura académica de cualquier trabajo académico de investigación. En la tesis del Dr. Pedro Sánchez no puede hablarse de plagio al emplear su autor la escritura académica de forma correcta, de acuerdo con los criterios de citación propios de la disciplina académica". "Como afirmaba en el siglo XII Bernardo de Chartres, prosigue, somos enanos a hombros de gigantes, aludiendo a que el conocimiento sólo puede avanzar fundamentándose en las tesis e hipótesis de trabajo formuladas por nuestros predecesores en una determinada materia. Eso es lo que, en los trabajos de investigación académicos se traduce en un aparato crítico, con anotaciones a pie de página o en el propio texto, indicando la procedencia de las ideas, formulaciones, hipótesis, demostraciones, tesis y conclusiones a las que han llegado otros autores para, en su caso, compartirlas, reforzarlas o rebatirlas".

Por su parte, Maria Jesús Lacarra, investigadora del departamento de Filología Española en la Universidad de Zaragoza, asegura que "No me consta que el Presidente del Gobierno haya plagiado su tesis ni tampoco me consta que aspire a ser rector de universidad. Por lo tanto, no creo que deba dimitir". Carlos Astarita, investigador del Departamento de Historia Antigua y Medieval, de la Universidad de Buenos Aires, asegura a la CADENA COPE que "debe anularse ese doctorado de Pedro Sánchez, porque carece de validez, y este señor debería ser expulsado del sistema universitario".

Isabel Ilzarbe, investigadora del Departamento de Ciencias Humanas en la Universidad de La Rioja, declara a COPE que "es triste que cuando se trata de temas universitarios se preste más atención a la tesis doctoral del Presidente del Gobierno que a problemas mucho más graves y propios del sistema". "Sobre el asunto del presunto plagio, continua explicando, he de decirle que me sorprende que se haya formado tanto revuelo. Para empezar, yo soy doctoranda de Humanidades y tengo que decir que cuando estás trabajando en tu tesis doctoral estás "obligado" a publicar tus avances tanto en revistas académicas especializadas como en congresos, por lo que es normal que recurras a retomar dichas publicaciones cuando estás redactando el texto final de tu tesis. Otra cosa es que te autocites correctamente o no". Sobre las publicaciones compartidas por Pedro Sánchez, con otros miembros del tribunal, Isabel Ilzarbe, especifica que "Si entramos en los trabajos que publicó en colaboración con parte de los que fueron miembros de su tribunal, es algo bastante más común de lo que puedan pensar, sobre todo porque cuando investigas como doctorando estás trabajando en un tema tan específico que es difícil que haya muchas posibilidades entre las que elegir para colaborar en momentos puntuales". "En el caso del señor Sánchez, prosigue, lo más probable es que estemos hablando de errores de citación, lo que se puede definir como mala praxis académica pero no como delito (cosa que sí es claramente el plagio). En mi opinión, como doctoranda, no debería dimitir y los medios de comunicación deberían mostrar más interés por conocer cómo se escribe una tesis doctoral y cuál es la normativa que regula esta actividad antes de lanzar acusaciones tan graves. Que él termine dimitiendo por cuestiones morales al respecto, también lo vería correcto, pero no lo considero exigible".

José Miguel Andrade Cernados, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela, explica a la CADENA COPE que "El caso del ex rector Suárez Bilbao era flagrante. Plagió reiterada e indiscriminadamente en trabajos de todo tipo. Eran plagios demostrados, muy claros. En algún caso hasta obscenos por el brutal expolio del trabajo de otros. El caso de Pedro Sánchez es distinto. Bien es cierto que se trata de su tesis (lo que es especialmente grave) pero, hasta donde alcanzo a conocer, son pequeñas partes las que han sido "fusiladas" no el cuerpo principal de su tesis. Esto, de demostrarse, no le exime de culpa pero no son casos equiparables. El de Suárez Bilbao era, lo reitero, obsceno. El de Pedro Sánchez no llega a esa categoría pero es igualmente triste. Su déficit principal es, para mí, la composición del tribunal que la evaluó: administrativamente legal pero éticamente, discutible".

Frank Domínguez, investigador y profesor en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Carolina del Norte (EE UU), explica : “Mi reacción inicial fue de sorpresa seguida de disgusto. En un sistema de educación mucho menos centralizado como el de los EE.UU., los casos de plagio nunca llegan a tener gran relieve nacional. Es común que se delaten y resuelvan dentro del ámbito universitario. Si no es así, pueden ir ante un juez en las ciudades o estados afectados. El fallo contra un profesor en ambos casos puede conllevar la pérdida del título universitario y su posición académica. Éste no es el caso en España. El plagio atenta contra la originalidad de una investigación libre de compromisos políticos y afecta la reputación de España a nivel internacional”.