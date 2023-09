El debate sobre la amnistía enfrenta a los grupos del Parlamento de Navarra

Los grupos del Parlamento de Navarra han evidenciado este lunes sus diferencias respecto a una posible amnistía al 'procés' catalán. El debate ha surgido a raíz de varias iniciativas registradas por Partido Popular y Vox, que se han posicionado en contra de la amnistía, igual que ha hecho UPN.

En concreto, PP y Vox han presentado sendas preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para que se posicione respecto a la amnistía, y además el Partido Popular ha registrado una declaración en la que subrayaba, entre otros aspectos, que "España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones" y rechazaba "cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución Española". La declaración no ha prosperado, ya que no contaba con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai ni Contigo-Zurekin.

El PSN ha pedido un informe jurídico respecto a las preguntas. El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha justificado que "lo que tienen que hacer los parlamentarios de este Parlamento es controlar la acción de Gobierno, no preguntar a la presidenta del Gobierno o a consejeros sobre cualquier cuestión que les parezca aunque no tenga nada que ver con nuestra Comunidad". "Es como si se le pregunta a la presidenta por el trasvase del Tajo-Segura o sobre qué está haciendo el Gobierno de Andalucía con Doñana", ha señalado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha criticado que "al señor Alzórriz parece que no le viene bien que se pregunte a Chivite sobre una cuestión de Estado, parece que el Partido Socialista está muy en la línea de la amnistía". "Creemos que a los navarros le preocupa y queremos saber la opinión de la presidenta. Aquí se ha hablado de cuestiones muy banales, se ha hablado de la Comunidad de Madrid en referencia a Isabel Díaz Ayuso, y sobre una cuestión que implica a la presidenta del Gobierno de Navarra no podemos preguntar. Es un Gobierno débil y quizá por eso no quieren que preguntemos. No quieren posicionarse para no enfadar a los socios de Gobierno de los cuales depende", ha considerado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha explicado que quieren conocer la posición de la presidenta en relación con una posible ley de amnistía porque "los navarros tenemos derecho a saber si el Gobierno de Chivite y sus socios se van a prestar a semejante abominación y dislate".

Por parte de UPN, Javier Esparza ha criticado que "el PSN se ha puesto exquisito con lo que se le puede preguntar a la presidenta", pero ha señalado que la legislatura pasada se realizó un informe jurídico que concluía que "cuando la presidenta emite opinión sobre una cuestión puede ser preguntada".

En todo caso, Esparza ha afirmado que "Chivite no tiene criterio sobre la amnistía, Chivite hará lo que diga Sánchez; si Sánchez defiende la amnistía, Chivite la defenderá; si Sánchez no la defiende, Chivite no la defenderá". "El seguidismo es absoluto", ha dicho, para criticar que la amnistía "es prostituir el Estado de Derecho, no se puede dar una amnistía porque te hace presidente de Gobierno, no se puede dar una amnistía a cambio de unos votos".

Ramón Alzórriz ha subrayado que "el presidente Pedro Sánchez ha dicho claramente que cualquier decisión que se tome será dentro de la Constitución, y esto es una cortina de humo para tapar que Feijóo no es capaz de llegar a acuerdos ni a consensos con ninguna otra fuerza política que no sea Vox para gobernar este país". "Quieren embarrar la política española y la política de todas las comunidades", ha censurado.

Además, el parlamentario socialista se ha "opuesto radicalmente" a la declaración del PP, considerando que es "un ataque directo a nuestro régimen foral y lo que más nos preocupa es que la ha traído el PP pero la ha apoyado UPN". "Están atacando nuestro régimen foral, están atacando las especificidades, solo quieren una, grande y libre y nosotros queremos una, unida en su diversidad, todo bajo el amparo de la Constitución española, a la que respetamos y en la que nos sentimos plenamente cómodos, más allá de que haya que hacer determinadas modificaciones, llegado el caso, más de 40 años después", ha planteado.

Javier Esparza ha respondido a Alzórriz que "la igualdad de oportunidades viene recogida en la Constitución, de la misma forma que dentro de la Constitución está recogido el Amejoramiento, son dos cuestiones total y absolutamente compatibles". "Somos muy poco sospechosos de la no defensa del régimen foral", ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que "cada semana repito que las declaraciones institucionales se aprueban por unanimidad, y si alguien presenta una declaración sin buscar consenso, eso quiere decir que sus objetivos son otros, no que salga la declaración sino quizá confrontar". "No estamos de acuerdo con eso y tampoco con el contenido de la declaración", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha asegurado que hay una "coincidencia en el empeño por parte de PP y Vox de traer a Navarra todos aquellos asuntos de confrontación política y más bien partidaria, todos aquellos asuntos de falta de estabilidad institucional que se están dirimiendo en el Congreso de los Diputados". "No vamos a permitir que Navarra sea el cauce para tapar por la vía de la confrontación partidaria la inestabilidad de estas dos formaciones políticas", ha señalado.

Barkos ha afirmado que es "absolutamente inaceptable que las primeras iniciativas de estos grupos, tanto en preguntas, como en declaraciones, como en mociones, sean exactamente traer ese objeto de disputa al debate parlamentario navarro, sabiendo los retos que tiene esta Comunidad".

A juicio de Barkos, la declaración del PP "busca obviar que en breve Feijóo se va a presentar a una investidura en la que solo va a contar con los votos de su grupo, de Vox y quizá de UPN". "Debiera UPN pensárselo con mucho más rigor y seriedad", ha indicado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha afirmado que la declaración del Partido Popular "está enmarcada dentro de la campaña del PP de Feijóo para intentar dificultar la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un nuevo Gobierno progresista".

Carlos Guzmán no ha compartido el primer punto de la declaración, que recoge que "España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones". El parlamentario de Contigo-Zurekin ha señalado que "aquí, en el Reino de España, la jefatura del Estado, la primera institución del Estado, está en manos de una familia como los Borbones por imposición de la dictadura franquista". "Esta declaración nos parece una tomadura de pelo", ha añadido.