Debate (30).- Feijóo acusa a Sánchez de "escapar para no decir la verdad" sobre la amnistía: "Quien calla, otorga"

Dice que todos se han "retratado" en el Congreso con sus palabras y sus silencios y se ha demostrado que hay un "proyecto alternativo"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de no intervenir en el debate de investidura del Congreso y "escapar" para "no decir la verdad". A su entender, "quien calla, otorga" y esta sesión parlamentaria ha "valido la pena" porque se han "retratado todos", tanto con sus palabras como con sus silencios.

"El señor Sánchez no ha querido salir a la tribuna porque no podría defender ayer lo que defendió hace dos meses delante de todos los españoles", ha proclamado Feijóo en la intervención con la que ha puesto broche final al debate de investidura que arrancó este martes a las 12.00 horas en el Pleno de la Cámara Baja.

El presidente del PP ha agradecido sus intervenciones a los portavoces de otros grupos, pero ha recriminado al secretario general del PSOE que haya preferido "escapar para no decir la verdad" sobre sus negociaciones con los independentistas, "las exigencias a las que está sometido", su "posición en la amnistía" y "la financiación ideológica de todo ello". "Quien calla, otorga, señor Sánchez", le ha espetado, cosechando un fuerte aplauso de la bancada del PP.

"UNA INVESTIDURA DISTINTA" SI NO SE HUBIERA "HURTADO" INFORMACIÓN

Dicho esto, ha indicado que ya verán la "intensidad" de ese "silencio" y qué es lo que otorga al independentismo para seguir en La Moncloa. "Lo que no podremos saber nunca es si lo que usted les va a dar será suficiente o no, pero eso no lo decidirá usted", ha dicho al jefe del Ejecutivo en funciones.

Feijóo ha afirmado que la sesión de investidura ha servido para demostrar que en España hay un "proyecto alternativo". "Ha quedado demostrado una alternativa en España al modelo de chantajes y de concesiones a aquellos que no creen en nuestro país y porque ha demostrado que hay más de 11 millones de españoles representados en la sede de la soberanía nacional que dicen que otra política es posible", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que hay ciudadanos que acudieron a las urnas sin tener "una información que se les ha hurtado", en alusión a las negociaciones sobre una posible ley de amnistía. Por eso, se ha mostrado convencido de que "si supiesen lo que saben todos ahora esta investidura sería distinta".

AGRADECE A VOX, CC Y UPN SU APOYO

Feijóo ha agradecido a Vox, CC y UPN su apoyo a la investidura, un hecho que, a su juicio, demuestra que se pueden llegar a acuerdos entre distintos" sin tener que "renunciar a los principios ni a los programas electorales" de los partidos que representan.

"Seguiremos siendo partidos distintos, pero hoy se demuestra que en España hay un proyecto alternativo que construye sobre lo que nos une en lugar de cimentar sobre lo que nos separa", ha proclamado el candidato 'popular'.

Feijóo ha afirmado que ninguno de los miembros del PP tendrá que votar "ni en contra de sus principios, ni en contra de la palabra dada, ni en contra del programa electoral" con el que se presentó a las elecciones hace dos meses.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Nosotros vamos a votar de acuerdo con nuestros principios, con lo que hemos defendido hace dos meses y con el programa electoral", ha abundado, para añadir que tienen "mucho trabajo por delante" porque en las urnas han recibido el "honor" de ser "ganadores" de las elecciones generales.

A su entender, nadie les puede quitar "haber ganado las elecciones limpiamente" el pasado 23 de julio. "Eso no nos lo quitarán jamás", ha enfatizado, para subrayar que el PP ha acudido a este debate para que "no se borre el resultado electoral" ni se "arrincone, se anule o se silencie a más de ocho millones de votantes" que, según ha dicho, sumados a los de los grupos que le apoyan suponen "más de 11 millones".

"SALGO CON MI INTEGRIDAD POLÍTICA Y PERSONAL INTACTA"

Dicho esto, ha señalado que sigue vigente su propuesta --tras ofrecer seis pactos de Estado al PSOE y otros grupos-- para que no se consume este "daño" a la historia democrática española, dado que, según ha dicho, se debe "al conjunto de los españoles".

Finalmente, ha indicado que los españoles pueden estar convencidos de que el PP defenderá una España de ciudadanos libres e iguales y trabajará para preservar el Estado de Derecho y los principios constitucionales.

"Les aseguro que saldré con mi palabra y con la palabra de 11 millones de votantes. Les aseguro que saldré con mi integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad", ha concluido, provocando una larga ovación en la bancada del PP, que se ha puesto en pie.