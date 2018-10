David Llorente presenta su candidatura a las primarias de Podemos C-LM para conseguir un partido "que no se calle"

El diputado por Guadalajara quiere conformar "una alternativa de Gobierno frente al viejo PSOE" y reeditará la batalla con García Molina

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha anunciado que presentará candidatura a las elecciones primarias dentro de la formación para intentar liderar la lista de los comicios autonómicos, en lo que será una nueva edición de la batalla que mantiene con el actual secretario general, José García Molina.

Así lo ha anunciado utilizando su perfil en la red social Facebook, donde ha indicado que se presenta ante la necesidad de conformar "un Podemos que no se calle, que no guarde silencio ante escándalos como el 'caso Incarlopsa', que no tema alzar la voz ante la pretensión de encarcelar a los jóvenes de Fraguas, que se oponga inequívocamente al trasvase y las macrogranjas, que defienda con claridad la gestión directa de los servicios públicos y que luche con valentía por la el futuro y la dignidad de esta tierra".

En el post emitido en la red social y recogido por Europa Press, Llorente argumenta que durante esta legislatura ha defendido el programa de Podemos "trabajando por el cambio con movimientos sociales, sindicatos y plataformas ciudadanas".

"Gracias a la movilización social y a una sólida acción parlamentaria, hemos paralizado los proyectos de fracking y de minería de tierras raras e impulsado iniciativas para revertir recortes, recuperar derechos y avanzar en igualdad. He denunciado también abusos, privilegios y malas prácticas, enfrentando y resistiendo todo tipo de presiones, hablando siempre claro y diciendo la verdad", ha añadido.

Ahora toca, ha manifestado, "asumir el reto de construir una alternativa unitaria de gobierno frente al viejo PSOE de García-Page que no pase por las derechas del PP y de Ciudadanos".

"Una alternativa basada en la confluencia con las demás fuerzas políticas y sociales que trabajan también por el cambio; una alternativa para transformar Castilla-La Mancha en una región con futuro donde podamos vivir con dignidad. Asumiendo este reto, presento mi candidatura para integrar y encabezar la lista de Podemos en las próximas elecciones autonómicas", finaliza.

PROCESO DE PRIMARIAS

Podemos arrancó este miércoles 10 de octubre el proceso de primarias para elegir a los candidatos que concurrirán en las elecciones europeas, autonómicas y municipales que tendrán lugar en mayo de 2019. Los resultados de las votaciones se darán a conocer el 27 de noviembre.

En concreto, el partido morado abrió este miércoles el plazo para inscribir candidaturas individuales, un requisito imprescindible para después poder formar parte de una lista. Los interesados tienen hasta el este martes 16 de octubre para postularse, según el calendario del proceso, recogido por Europa Press.