Dani Mateo enfada a los independentistas por criticar el uso del catalán en los trenes

El humorista Dani Mateo publicó este domingo un mensaje en su cuenta de Twitter sobre el uso que se hace del catalán y el español en los trenes españoles. Las palabras del presentador de Zapeando y El Intermedio han cogido a muchos usuarios por sorpresa, ya que de su mensaje se desprende que el cómico nacido en Granollers considera que el castellano debe gozar de una clara preeminencia sobre el catalán en un medio de transporte público.

En concreto, Mateo expresó una opinión en la que defiende que sería lógico que los avisos se emitieran primero en catalán y después en castellano. De esta forma se respetaría la cooficialidad de las dos lenguas al mismo tiempo que el segundo mensaje, en español, iría específicamente dirigido a los no catalanohablantes. En cambio, lo que Mateo no se explica es que el orden de los mensajes sea primero en castellano y luego en catalán, dando por hecho que todos los hablantes de esta última lengua también entienden el español, por lo que la repetición del mensaje sería redundante.

Puedo entender que en el AVE lean los mensajes primero en catalán y luego, para el que no lo hable, en castellano. Pero alguien me puede explicar por qué lo hacen AL REVÉS? ��

El tuit del humorisa ha recibido numerosas respuestas de todo tipo. Algunas de ellas aludían al hecho de que el español y el catalán son lenguas cooficiales, de ahí que los mensajes se oigan en ambos idiomas. Otros tuiteros, por otra parte, lo han interpretado como un ataque al soberanismo catalán y han reaccionado en contra de Mateo.

Porque el catalán es una lengua, no una manera de joder a los españoles. Y porque no todos los catalano-parlantes saben castellano, aunque eso no le pueda caber en la cabeza a los prejuicios de un castellano-parlante.