El DA2 de Salamanca anima a sumergirse en la fotografía de la artista eslovaca Maria Svarbova

El centro de arte contemporáneo DA2 de Salamanca ha abierto sus puertas a la muestra 'This is my swim lane' de la artista eslovaca Maria Svarbova, una propuesta con una selección de 70 imágenes que recorre la trayectoria de la fotógrafa.

En las salas VI y VII, invita a conocer tanto su reconocida serie 'Swimmings pools' como otras creaciones con aire "retro", que llevan al espectador a una arquitectura y vivencias 'vintage' de la época previa comunista de su tierra natal, ha explicado la comisaria de la exposición, Dumia Medina.

En la presentación, el director gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, José Luis Barba, ha mostrado su satisfacción por poder traer al centro cultural la obra de esta reconocida "artista internacional".

Dumia Medina ha reconocido que los promotores y responsables de la muestra en Salamanca llevaban "varios años trabajando" para acercar las imágenes de Svarbova y que lo han conseguido con "la exposición más ambiciosa de la artista".

La comisaria ha animado a los salmantinos y visitantes a que "inauguren la temporada de verano en estas piscinas", en referencia a las fotografías incluidas en la serie 'Swimmings pools' de Svarbova.