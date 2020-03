La CUP exige que la crisis sanitaria la pague el Ibex y no los trabajadores

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha exigido este miércoles que la crisis por el coronavirus "la pague el Ibex y el gran capital y no los trabajadores", por lo que ha instado al Govern a reorientar sus decisiones y a dejar de aplicar "las mismas recetas neoliberales que salvaron bancos con dinero público".

Sirvent se ha mostrado muy crítica con la gestión del Govern en la sesión parlamentaria telemática que ha tenido lugar esta mañana a través de videoconferencias, y en la que han participado los representantes de los grupos y han comparecido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los consellers Pere Aragonès, Miquel Buch y Alba Vergés.

La diputada de la CUP ha dicho que su formación "se pone en la piel" de los gobernantes que tienen que hacer frente a la difícil situación actual, pero ha advertido que la obligación de los grupos parlamentarios es fiscalizar su gestión.

"Estamos observando como nunca -ha indicado- las consecuencias de los recortes, la dependencia de los mercados financieros, la falta de soberanía de las instituciones para responder a las necesidades de los ciudadanos, la prevalencia de los intereses económicos a la vida, la mercantilización de la vivienda y, sobre todo, las privatizaciones".

En su opinión, solo así se puede entender que falte material sanitario y que no haya las suficientes camas hospitalarias, y ha destacado, entre "los elementos que llevan al sistema sanitario al límite", la confusión entre lo público y privado, la falta de financiación de la sanidad pública y la precariedad laboral.

"El sistema sanitario se ha situado en el límite -ha insistido- y esto tiene nombres y apellidos, como son los del exconseller de Salud Boi Ruiz y el del exconseller de Economía Andreu Mas-Colell".

La CUP, ha afirmado, desea saber por qué la Generalitat aún no ha intervenido las residencias de ancianos privadas que reciben recursos públicos, y se ha mostrado rotunda al asegurar que "la gestión privada no es compatible con la atención de las personas más vulnerables, no puede funcionar con normalidad".

Ha reclamado un mayor "ejercicio de transparencia" y que se informe de los datos de fallecidos "por edad y comarca" y ha instado al Govern a reorientar sus decisiones porque "está aplicando las mismas recetas neoliberales que en la última crisis económica perjudicaban a las personas para beneficiar a los bancos".

"Esta crisis -ha subrayado Maria Sirvent- la tiene que pagar el Ibex y el gran capital, y no los trabajadores", y se ha mostrado partidaria de "traspasar la responsabilidad" de los recursos económicos necesarios "a las entidades financieras que fueron rescatadas con dinero publico". EFE