El PP culpa a Sánchez del escenario de Madrid y exige reformar la ley

El PP ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del escenario en la Comunidad de Madrid, donde se decretará el estado de alarma si no hay acuerdo entre administraciones, y exige que se reforme la ley de salud pública.

Casado pidió en abril a Sánchez que reformara esa ley para dar certidumbre política a las administraciones y el presidente Sánchez hizo caso omiso, es más, en la quinta prórroga pactó con Ciudadanos que iba a cambiar las leyes. No lo hizo, ha afirmado el secretario de Justicia del PP, Enrique López.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ratificase ayer el confinamiento perimetral de diez municipios madrileños, incluida la capital, López ha recordado que el PP registró una propuesta articulada para reformar la ley el pasado mes de agosto. Y hasta hoy.

En el texto propuesto por los populares aparece por ejemplo la potestad de las comunidades autónomas de poder limitar el derecho a circulación por su territorio por motivos de salud pública sin previo control judicial y sometida a la posterior revisión de los jueces, ha detallado López en una entrevista con Onda Madrid.

Y ha defendido que estamos en este lío de nuevo porque Sánchez ha querido: Quien ha decidido que no se pueda restringir sobre la base del ministro han sido los jueces, no el gobierno de la Comunidad de Madrid, no el PP ni Ciudadanos, ha apostillado en una entrevista con Antena 3.

El también consejero madrileño de Justicia ha pedido frenar la lucha del relato y hacer bien las cosas cambiando la ley, un trámite que se podría completar en 15 días. Además, ha apuntado que son los jueces los que han abroncado al Ejecutivo por ser inactivo no cambiando la ley.

Alemania cambió la ley en marzo de 2020, esa es la diferencia entre Merkel y Pedro Sánchez, ha recalcado.

Madrid buscará este viernes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad que permita evitar el estado de alarma. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acude manteniendo su postura inicial: cerrar perimetralmente barrios -zonas básicas de salud- y no la capital al completo.

El Ejecutivo de Sánchez busca en cambio que se mantengan en vigor las restricciones iniciadas el pasado 2 de octubre, con el cierre perimetral de diez municipios madrileños, incluida la capital. EFE