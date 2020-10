Cuca Gamarra: "No compartiría ni un vaso de agua con Bildu"

Cuca Gamarra se ha mostrado muy reacia en COPE a las alianzas con las que Pedro Sánchez sustenta su Gobierno desde que llegó a La Moncloa. Sin embargo, hay un socio del PSOE que disgusta más que ningún otro a la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

“Vemos de manera inquietante cómo se sienta a negociar con Bildu. Es el partido heredero de una banda terrorista, que asesinó a más de 800 españoles. Eso es con lo que hoy se sienta el PSOE y con lo que hoy negocia Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder. A eso nadie le obliga”, reconoce Gamarra.

“Estamos viviendo momentos muy duros, porque estamos viendo cómo los portavoces de Bildu suben a la tribuna y alardean de haber conseguido, después de 30 años de lucha contra ellos, ser los que marcan la política española. Eso es porque Pedro Sánchez y el PSOE, que ya no es el que era, le está permitiendo tener ese papel”, valora también la política riojana.

A Gamarra le alarma sobremanera que Sánchez “tiene, con una coalición, el Gobierno con menos escaños y apoyado por todos los enemigos de España”. Aunque aún lo hace más que el presidente del Ejecutivo “está dispuesto” a cambiar de compañeros de viaje “sin ningún tipo de escrúpulos ni ética política”.

¿A qué político se llevaría Cuca Gamarra de pinchos?

En otro momento de la entrevista, surge una cuestión relacionada con los orígenes riojanos de Cuca Gamarra: ¿a qué político de otro partido se llevaría de pinchos por la famosa calle Laurel de Logroño?

La portavoz del PP en el Congreso es tajante al respecto: “Salvo las líneas rojas, que son muy claras y con quien no compartiría ni un vaso de agua, que es con cualquier político de Bildu, con el resto no tengo ningún problema con ninguno. Con lo cual, me llevaría a cualquier portavoz del resto de los partidos”.

“En torno a una mesa y un buen vino, siempre se llega a grandes acuerdos. Ese espíritu hay que mantenerlo”, opina Gamarra. “Aparte, porque me gustaría hacer patria”, sentencia entre risas.

Puedes ver la entrevista íntegra con Cuca Gamarra a continuación.