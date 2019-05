Cuatro imputados por incidentes contra Jusapol dejan plantados al juez

Cuatro manifestantes, imputados por delitos de desórdenes públicos a raíz de los incidentes ocurridos durante una protesta contra la concentración de Jusapol del 29 de septiembre en Barcelona, han dejado plantado al juez que los había citado a declarar.

Según han comunicado este viernes las organizaciones independentistas Alerta Solidària y Endavant OSAN, el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona había citado a declarar ayer a cuatro personas investigadas por los hechos que tuvieron lugar en el centro de la capital catalana durante la movilización del sindicato policial Jusapol, pero ninguno de los procesados se presentó ante el juez.

"Desobedecimos el requerimiento judicial porque nos sentimos apeladas por la actitud digna y contestataria de aquellas que decidieron hacer frente al fascismo", han asegurado.

"Consecuentes y coherentes, no podemos sino desobedecer a la impuesta justicia española y proclamar a los cuatro vientos que nuestro compromiso con la libertad y la lucha contra el fascismo continua y continuará a pesar de la amenaza de la detención y la coacción del proceso judicial" porque "no nos dan miedo. Llegará un día en que no podrán detener a todo un pueblo", añade el comunicado.

Durante las concentraciones contrapuestas del pasado 29 de septiembre en Barcelona, los Mossos d'Esquadra cargaron contra el colectivo independentista, que se concentró para protestar por el apoyo que Jusapol mostró a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que el 1-O intervinieron para tratar de impedir el referéndum ilegal.

En los incidentes ocurridos hubo 24 heridos, entre ellos algunos mossos, y seis detenidos. Los Mossos detuvieron días después a otras personas por su supuesta implicación en los disturbios.