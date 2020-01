Cuando Gregorio Ordóñez llamaba "pistolero verbal" a Arzalluz y cargaba contra la "deslealtad" del PNV

En el 25 aniversario de su asesinato por parte de ETA, la Fundación Gregorio Ordóñez ha recuperado un vídeo en el que el entonces concejal del Partido Popular en San Sebastián aparece criticando duramente en una rueda de prensa a Xabier Arzalluz y al Partido Nacionalista Vasco.

Durante su intervención, Ordóñez explica las razones que le llevaron a tomar la decisión de meterse en política en una época en que esta era una profesión de riesgo, sobre todo en el País Vasco. El primer motivo que esgrime el concejal asesinado es que no quería ver a su tierra "doblegada por los pistoleros de ETA". Pero Ordóñez no reserva su condena a los que entonces ejercían de forma activa la violencia, sino que también carga contra el histórico dirigente del PNV Xabier Arzalluz, al que califica de "pistolero verbal".

Estas son las declaraciones completas de Ordóñez: "En el año 1981, me metí en política solo por dos motivos. Porque quiero mucho a mi tierra y no me daba la gana verla doblegada tanto por los pistoleros de ETA, que todos los días convertían esta bendita tierra en una hoguera de barricadas y en un charco de sangre, y también porque no me daba la gana la forma de actuar de un pistolero verbal, que es el señor Arzalluz".

Ordóñez respondía a unas palabras de Arzalluz en el que acusaba de "fascista" al entonces concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián.

Durante aquella misma intervención, Ordóñez también afirmó que "el PNV no puede ser leal ni con la Constitución Española ni con nada que no esté al servicio del partido".