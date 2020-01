¿Qué síntomas te alertan de padecer coronavirus?

Parece que su origen se encuentra en un mercado de carne de la ciudad de Wuhan (China). El nuevo brote de coronavirus se ha cobrado la vida de nueve personas, mientras que los casos de afectados ascienden a más de 400.

Aunque Estados Unidos ya ha detectado en su territorio el primer caso, en España, el ministerio de Sanidad, insiste en que el riesgo de introducción del virus en nuestro país "en este momento, se considera muy bajo".

Sanidad recuerda que España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino.

Pero, ¿qué síntomas presenta? Este virus afecta sobre todo al tracto respiratorio -especialmente los pulmones- causan enfermedad grave y en algunos casos, como ha sucedido, la muerte.

Los principales síntomas son más intensos que una gripe, con fiebre, tos, dolor muscular y malestar general y problemas respiratorios.

Contra el coronavirus no hay vacuna, pero se puede minimizar el riesgo de contagio tomando algunas precauciones como lavarse cada cierto tiempo y bien las manos -durante al menos 20 segundos-, y si no nos las hemos lavado, no tocarnos los ojos, la nariz o la boca.

La Organización Mundial de la Salud ha convocado para este miércoles al Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de revisar el estado de la situación en los países afectados, valorar si el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y la pertinencia de emitir recomendaciones temporales.