El PP critica la "opacidad" del Gobierno ante la reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra

La nueva vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha criticado la falta de transparencia y la "total opacidad" del Gobierno ante la primera reunión que mantendrán el PSOE y Junts el próximo sábado en Ginebra, en cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, Fúñez ha tildado esta reunión de una "anormalidad democrática total y absoluta" y ha lamentado que se esté dando "una sensación de normalidad a algo que no tiene cabida en un estado democrático como el nuestro".

Está previsto que a dicho encuentro, en el que estará presente un verificador internacional, asistan el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, así como otros dirigentes de esta formación.

"Esto no es negociación ni diálogo, esto es sumisión ante los independentistas, y no es transparencia, sino una total opacidad que no debería estar permitido en democracia", ha aseverado Fúnez.

Tras preguntarse qué están negociando PSOE y Junts y en qué términos", Fúnez ha recordado que el Gobierno dijo que "referéndum en ningún caso" y que "eso era lo mismo que decía con respecto a la amnistía y hay un proyecto de ley presentado por el PSOE en el Congreso".

Y ha ironizado sobre las contradicciones de ambas formaciones políticas al comentar que ayer Santos Cerdán dijo que no se iba a hablar de referéndum, mientras que Junts aseguró que sí.

En la entrevista, ha advertido además de que hablarán de asuntos económicos que "no solo afectan a los independentistas, sino a todos los españoles y a los catalanes constitucionalistas".

"Esto me parece de una anomalía democrática que no tiene cabida en nuestra Constitución y que está haciendo mucho daño a todos los españoles", ha concluido.