Cristina Núñez aborda las "emociones encontradas" del duelo y la superación en su libro 'Por miedo a rompernos'

La autora Cristina Núñez ha publicado 'Por miedo a rompernos', un libro del que destaca "las emociones encontradas" a través de la vivencia de un duelo, "repleto de fragilidad" que da paso a "la fortaleza que nos llena y el poder de superación para aprender a querernos primero a nosotros mismos".

Según la editorial Círculo Rojo, "el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, un sin fin de emociones", ya que la obra comienza "con la fragilidad del duelo, los días en los que te encuentras perdida y el desconsuelo de la pérdida".

Así, aborda cómo con el paso de los días "se va viendo una progresión y una superación que nos ayuda a salvarnos" porque "al final somos capaces de sacar esa fuerza que nos ayude a volver a encontrarnos con nosotros mismos".

Cristina Núñez pretende con reflejar en cada una de las páginas de su libro "un pedacito de lo que todos alguna vez fuimos", según ha trasladado a través del sello de autoedición.

"La música y los libros me sirvieron siempre de refugio. Hoy te regalo mis letras, con la simple y única intención de que en alguno de estos rincones encuentres abrigo a ese frío que, en ocasiones, nos hace descuidarnos y nos bloquea el alma", se dirige al lector.

La autora ya publicó 'Voy a curarme de ti, me lo prometo', en el que aseveraba que la reconstrucción "es un arte y que los sueños también se viven con los ojos abiertos". En 'Por miedo a rompernos' "tan solo quiero mostrar que, entre el amor y el desamor, podemos encontrarnos perdidos, pero también somos capaces de encontrar el camino de vuelta a casa".

"Aunque en muchas ocasiones no sepamos dónde ir, eso no quiere decir que no podamos llegar muy lejos", ha añadido a través de la firma editorial la autora, para quien "las segundas oportunidades a nosotros mismos también existen" y las segundas partes "también pueden ser buenas".