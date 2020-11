La covid-19 duplica la muerte por infarto y hace que aumenten los fallecidos por cáncer

Enfermos y expertos consultados por COPE lamentan que el coronavirus haya duplicado las muertes por infarto y haga que fallezcan 1.300 enfermos más con cáncer de pulmón que el año pasado. Los ejemplos más claros los tenemos en los datos que ofrece la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que apunta que este 2020 se han detectado entre un 15 y un 20% menos de cánceres. Otro dato relevante nos lo ofrece la Sociedad Española de Cardiología (SEC), que apunta a que la mortalidad del mismo se duplica por el coronavirus, debido a que el tratamiento del infarto se redujo un 40% durante la primera semana del estado de alarma.

Otros pacientes, como nos contaba Teresa en COPE “estamos siguiendo un tratamiento contra el cáncer de colon con normalidad. Me hicieron un escáner el pasado día 30, aunque todavía no tengo claro que me llamen para acudir a consulta el próximo día 15”.

La otra pandemia

Lo sufrimos en la primera ola de la pandemia y la situación se está volviendo a repetir. La saturación de los hospitales y el colapso cada vez mayor de los centros de salud está provocando un aumento en la mortalidad cardiovascular.

El motivo principal es que los pacientes con patologías graves consultan menos a su médico y lo hacen más tarde. El resultado más claro lo tenemos en la mortalidad cardiovascular, que “sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país y puede estar aumentando la letalidad de este año en el contexto de la pandemia, habiéndose doblado ya los fallecimientos de los pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocardio”, como explica en COPE el doctor Héctor Bueno, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología.

“Durante la primera ola de la pandemia se colapsó todo el sistema sanitario, se suspendió toda la actividad programada y se redujo muchísimo la actividad urgente, incluso los infartos agudos de miocardio” detallaba en COPE este especialista e investigador del CNIC de reconocido prestigio internacional.

En esta segunda ola, nos decía el Dr. Bueno, “el impacto ha sido menor desde el punto de vista de las urgencias pero sí ha obligado también a reducir cirugías. Las consultas ya las habíamos organizado por vía telemática y con dispositivos electrónicos para reducir las visitas presenciales para los pacientes más vulnerables”.

“El riesgo de que los pacientes con enfermedades en estadios leves empeore y progresen está ahí. También existe el riesgo de saturación del sistema que nos lleve a seguir aplazando actividad y no seamos capaces de absorberlo en muchos meses”. Por tanto, detallaba en COPE el Dr.Bueno, va a ser muy difícil recuperar esa actividad y lo peor es que las consecuencias en los pacientes sean graves”.

De hecho, Sociedad Europea de Oncología Médica determina que el 25,7% de los tratamientos de quimioterapia en Europa y el 13,7% de los de radioterapia han tenido que paralizarse.

Los otros muertos con cáncer de pulmón

En España mueren cada año cerca de 28.000 personas por cáncer de pulmón y los oncólogos consultados por COPE prevén un aumento de fallecidos con esta enfermedad a causa de la COVID-19.

Son una cascada de muertes como consecuencia o “daño colateral” del estrés hospitalario y la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos, nos explica el Dr. Bartomeu Massuti, Jefe de Servicio Oncología Médica del Hospital General Universitario de Alicante y secretario general del Grupo Español de Oncólogos de Cáncer de Pulmón (GECP) El Dr Massuti advierte en COPE de que “esta otra pandemia provocará 1.300 muertes más por cáncer de pulmón a causa de la Covid 19, ya que se prevé una caída de la supervivencia a este tumor cercana al 5%”.

“El mayor problema lo estamos encontrando en los diagnósticos tardíos del tumor, lo que está impactando negativamente en los resultados de los tratamientos posteriores y el origen hay que buscarlo en el miedo a visitar al especialista, la confusión de la sintomatología (similar entre COVID y el cáncer de pulmón) o la saturación de los centros sanitarios”, lamenta este oncólogo para añadir un mensaje claro a estos pacientes: “La pandemia del coronavirus no debe retrasar nuestra visita al sistema sanitario en caso de síntomas como tos persistente, ronquera o esputos con sangre. Yo estoy convencido de que ese sistema sanitario valorará estos síntomas y pondrá en marcha el proceso diagnóstico”.

El Dr Bartomey Massuti se mostraba convencido en COPE de que si en este tipo de cáncer, “el de mayor mortalidad con 60 fallecidos al día en España, sufrimos un retraso en su actuación se traducirá en 1.300 muertes adicionales este año por cáncer de pulmón”.

Para alertar sobre esta situación, el GECP ha puesto en marcha la campaña #LaOtraPandemia, con la que pretende concienciar a las autoridades sanitarias y a los posibles pacientes con esta patología del impacto del cáncer de pulmón. El GECP reclama medidas para que no se lastren los avances en supervivencia logrados hasta el momento y que ha costado décadas conseguir.

La situación de COVID-19 supone también un gran esfuerzo en la asistencia a pacientes con enfermedades autoinmunes embarazadas, como reconoce en COPE la Dra. Paloma Vela, reumatóloga del Hospital General Universitario de Alicante y una de las coordinadoras del III Curso de Edad Fértil en EAS de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

“La pandemia por COVID ha afectado a toda la población y las mujeres embarazadas con enfermedad autoinmune no se han visto libres del problema, nos explica la doctora Paloma Vela que añade que el problema es más psicológica y de temor a un contagio que sobre el manejo y cuidado de sus embarazos”.

El control conjunto entre los Servicios de Obstetricia y Reumatología es muy importante para estas mujeres, que necesitan fármacos inmunodepresores que les ponen en mayor riesgo de infección. “Afortunadamente la enfermedad no ha sido mayor que en otros colectivos de la población, explicaba la Dra. Vela, “pero la situación ha hecho que muchas veces fueran ellas las que no quisieran venir a los centros hospitalarios y nos ha costado mucho que acudieran a una visita presencial para poderles explorar.

El paciente tenía mucho miedo de acudir al centro hospitalario cuando, probablemente, es el sitio más seguro en el que se puede estar por la higiene y medidas de control es estricto y riguroso”. Además, el parto no tiene por qué ser diferente al de una mujer sana y, en principio, también pueden beneficiarse del uso de la epidural, si lo desean.

Por otro lado, la atención demandada por la emergencia sanitaria de la Covid-19 ha traído como consecuencia retrasos de diagnósticos, consultas y tratamientos en las mujeres con cáncer de mama. Por eso, desde la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) en COPE que se pueda recuperar cierta normalidad en atención primaria y hospitalaria a pesar de la Covid-19.