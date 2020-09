El coronavirus como excusa para retener a los hijos de forma ilegal

Ahora la excusa es la Covid-19. Muchos padres divorciados se llevan de vacaciones a sus hijos fuera de España, a su país de origen o de residencia, y se niegan a devolverlos a su expareja, que tiene la custodia. En 2019, según datos del Ministerio de Justicia, 242 menores fueron sustraídos por uno de sus progenitores, y en lo que va de año 107. En estos tiempos de coronavirus esa situación está aumentando, según alerta la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Se justifican con la elevada incidencia de la COVID en España y en la falta de directrices ante el inicio del curso escolar.

Es el caso de Guadalupe. Su hija, de 7 años, se fue de vacaciones con su padre a su país de origen, en la Unión Europea, y no ha vuelto. Tenía que haber regresado a primeros de agosto. Ella tiene la custodia, por sentencia, desde 2014 y el padre un régimen de visitas. La niña siempre va en avión pero este verano su padre vino a España a buscarla en coche. Desde entonces, Guadalupe apenas habla con su hija, y cuando lo hace “se nota que está dirigida por su padre”, comenta a COPE. “Ha bloqueado la comunicación”, señala. Para no entregarla, su exmarido se ha escudado en la falta de seguridad sanitaria en España, que no se sabe cuándo va a empezar el colegio y que la menor va a estar más segura en su país. Ha hablado con sus abogados y ha decidido que su hija se queda con él.

“Se ha tomado la Justicia por su mano” dice esta madre. Ha empadronado a la niña en su país y la ha inscrito en un colegio. Y le ha asegurado que no piensa someterse a la Justicia española, que lo hará ante los tribunales de su país. A Guadalupe le cuesta hablar en algunos momentos. Se le quiebra la voz. Lo está pasando mal, muy mal. Es horrible, dice. Se ha puesto en manos de abogados, lo ha denunciado y espera que le devuelvan a la pequeña cuanto antes.

Lola López-Muelas, abogada de familia, experta en Derecho Internacional de Familia, y vocal de la AEAFA, explica a COPE que hasta el momento los tribunales extranjeros están dando la razón a los progenitores afectados. “La Covid no les exime de devolver a los menores”, señala. “El motivo de la pandemia no es causa para no devolver a los hijos, es generalizada y el riesgo existe en todo el mundo”. No se puede alegar que hay más riesgo en España que en otros países, insiste. Y se refiere al convenio de la Haya de 1980.

Pero lo que sí les complica es la imagen que está dando España. López-Muelas considera que no es buena y echan en falta un criterio uniforme de medidas de seguridad para los colegios en toda España. Los abogados tienen que demostrar, y les cuesta, que en los colegios españoles se adoptan medidas de seguridad para los niños. “Los padres responsables de la retención ilegal de los menores no pueden encontrar causas justificadas para retenerlos”, manifiesta Lola López-Muelas. Esta situación supone un esfuerzo económico y un gran impacto emocional para los padres y los niños.