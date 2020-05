El contundente mensaje de una médica: “De qué va el 'Estamos más fuertes'?”

España abandonó a comienzos de semana la fase 0. Es por ello, que una parte del país arrancaba la ansiada fase 1 (en regiones como la Comunidad de Madrid) mientras que otros cuentan con mayor ventaja empezando la número 2 (y con lo que supone).

Estas pequeñas licencias que se vienen produciendo en el confinamiento han hecho que algunos se olviden de las medidas adecuadas de higiene o de la distancia social que debemos mantener para evitar contagiarnos y propagar el virus.

Precisamente este lunes, cuando el país notaba un cierto alivio por los cambios de fase dentro del Plan de Desescalada estipulado por el Ejecutivo, una médica anestesióloga trasladó un mensaje que ha dado mucho de qué pensar a miles de usuarios. Lo hacía a través de su perfil en Twitter. Ella se llama Elena Casado Pineda y celebraba su cumpleaños así: “Hoy soy un año más vieja y me siento en la obligación cual señora indignada y como sanitaria quemada de hacer este hilo sobre la desescalada y preguntaros: ¿A qué c.. estamos jugando? ¿De qué va el salimos más fuertes?. Perdonen las formas y no va a ser más suave lo que continúa”, indicaba la doctora.

Hoy soy un año más vieja y me siento en la obligación cual señora indignada y como sanitaria quemada de hacer este #hilo sobre la #Desescalada y preguntaros:

A qué coño estamos jugando?

De qué va el #salimosmasfuertes ?

Perdonen las formas, y no va a ser más suave lo que continua pic.twitter.com/yYEvxNlp77 — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

La facultativa adjuntó una foto suya vestida con la ropa del trabajo desde su centro laboral. El hilo lo dirigió a muchísimas personas. Continuaba indicando que hay muchísimas personas que no le dan la importancia que se merece a los 28.000 fallecidos aproximadamente por coronavirus en nuestro país. Una situación con la que la doctora señalaba a todas las personas que miran a otro lado saltándose las correspondientes medidas de seguridad para evitar contagiarnos.

Mira, si, este hilo va por ti.

Por ti, que te pasas por el forro los 28000 (voy a decir 28000 porque digo yo, que hasta que se demuestre lo contrario, no estamos ante un milagro de la resurrección, o que me expliquen que ha pasado aquí). — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

La crítica no termino ahí. Casado también quiso referirse a los que “no le han tocado esta lotería macabra. Que no has perdido a tu abuela, a tu madre, a tu hijo, en una cama de hospital, solo. Que no has podido despedirte. Y que estás cansado de estar en casa y ahora hace calor y te quieres ir a la playa”.





Por ti, que no te ha tocado esta lotería macabra. Que no has perdido a tu abuela, a tu madre, a tu hijo, en una cama de hospital, sol@. Que no has podido despedirte.

Y que estás cansado de estar en casa, y ahora hace calor y te quieres ir a la playa de cerves. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

La dura crítica de la doctora a aquellos que quitan valía a los hosteleros y autónomos

Son innumerables la cantidad de empresas que han tenido que cerrar. Los hoteles que no son sostenibles.... y las pérdidas económicas derivadas del COVID-19 . Durante el hilo que te estamos contando de esta doctora, que ha removido conciencias, ha tenido un momento para indicar por qué nos estamos olvidando de esas personas que llegan a final de mes de milagro: “Va por ti, que sigues pensando que: No ha sido para tanto. A ti que te estás riendo de los autónomos, hosteleros, y otros profesionales que han cerrado, quizá para siempre, para que tú sigas vivo. Va por ti, que no tienes vergüenza ni decencia”.

La doctora acababa indicando que, si finalmente nos contagiamos.. los sanitarios, los verdaderos héroes de esta pandemia... continuarán peleando para que salgamos por las puertas del hospital con vida. Y todo, ante un virus que ha acabado con la vida de miles de personas en nuestro país. Una pandemia que ha arrasado de todas las maneras posibles nuestras vidas.